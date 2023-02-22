https://sputnikarabic.ae/20230222/خبير-سياسي-النصر-على-روسيا-أحلام-أمريكية-والقادة-الأوروبيون-يرون-ذلك-1073883005.html

خبير سياسي: النصر على روسيا "أحلام أمريكية" والقادة الأوروبيون يرون ذلك

خبير سياسي: النصر على روسيا "أحلام أمريكية" والقادة الأوروبيون يرون ذلك

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيـود" عدة مواضيع: مجلس الدوما الروسي يتبنى قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت"، بكين وموسكو تتفقان على مواجهة... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T15:02+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير سياسي: النصر على روسيا "أحلام أمريكية" والقادة الأوروبيون يرون ذلك خبير سياسي: النصر على روسيا "أحلام أمريكية" والقادة الأوروبيون يرون ذلك

في ظل تسارع وتيرة الأحداث السّياسية على الساحة الإقليمية بين روسيا وأوكرانيا، اتّخذ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خطوة فاجأت الدول الغربية بقرار تعليق مشاركة بلاده في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت"، فكيف سيؤثر هذا القرار على الأمن والسلام الدوليين وهل ستستفيق الدول الأوروبية من الحلم الأمريكي بهزيمة الدب الروسي؟.حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الأوروبي والدولي، الأستاذ عبد المسيح الشامي لبرنامج "بلا قيود":وأشار الأستاذ الشامي إلى الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية من هذه العملية العسكرية، وبأن واقع الحال في الشارع الأوروبي لا يريد هذه الحرب، وقال:عدنان منصور: هناك جهات دولية لا تريد أن تُكشف حقيقة تفجيرات "السيل الشمالي"أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن المناقشات حول مشروع القرار الروسي بشأن التحقيق في تخريب خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، لا تزال جارية في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الخبراء الغربيين ليسوا مهتمين بإجراء تحقيق دولي موضوعي في أي قضية.حول هذا الموضوع، قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور، في حديث لـ "بلا قيــود":وأشار منصور إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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