https://sputnikarabic.ae/20230222/خبير-سياسي-النصر-على-روسيا-أحلام-أمريكية-والقادة-الأوروبيون-يرون-ذلك-1073883005.html
خبير سياسي: النصر على روسيا "أحلام أمريكية" والقادة الأوروبيون يرون ذلك
خبير سياسي: النصر على روسيا "أحلام أمريكية" والقادة الأوروبيون يرون ذلك
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيـود" عدة مواضيع: مجلس الدوما الروسي يتبنى قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت"، بكين وموسكو تتفقان على مواجهة... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T15:02+0000
2023-02-22T15:02+0000
2023-02-22T15:02+0000
راديو
بلا قيود
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خبير سياسي: النصر على روسيا "أحلام أمريكية" والقادة الأوروبيون يرون ذلك
خبير سياسي: النصر على روسيا "أحلام أمريكية" والقادة الأوروبيون يرون ذلك
في ظل تسارع وتيرة الأحداث السّياسية على الساحة الإقليمية بين روسيا وأوكرانيا، اتّخذ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خطوة فاجأت الدول الغربية بقرار تعليق مشاركة بلاده في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت"، فكيف سيؤثر هذا القرار على الأمن والسلام الدوليين وهل ستستفيق الدول الأوروبية من الحلم الأمريكي بهزيمة الدب الروسي؟.حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الأوروبي والدولي، الأستاذ عبد المسيح الشامي لبرنامج "بلا قيود":وأشار الأستاذ الشامي إلى الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية من هذه العملية العسكرية، وبأن واقع الحال في الشارع الأوروبي لا يريد هذه الحرب، وقال:عدنان منصور: هناك جهات دولية لا تريد أن تُكشف حقيقة تفجيرات "السيل الشمالي"أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن المناقشات حول مشروع القرار الروسي بشأن التحقيق في تخريب خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، لا تزال جارية في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الخبراء الغربيين ليسوا مهتمين بإجراء تحقيق دولي موضوعي في أي قضية.حول هذا الموضوع، قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور، في حديث لـ "بلا قيــود":وأشار منصور إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
خبير سياسي: النصر على روسيا "أحلام أمريكية" والقادة الأوروبيون يرون ذلك
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نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيـود" عدة مواضيع: مجلس الدوما الروسي يتبنى قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت"، بكين وموسكو تتفقان على مواجهة جميع أشكال الترهيب أحادي الجانب، نيبينزيا يعتبر أن الخبراء الغربيين ليسوا مهتمين بإجراء تحقيق دولي موضوعي في تفجيرات "السيل الشمالي".
في ظل تسارع وتيرة الأحداث السّياسية على الساحة الإقليمية بين روسيا وأوكرانيا، اتّخذ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خطوة فاجأت الدول الغربية بقرار تعليق مشاركة بلاده في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت"، فكيف سيؤثر هذا القرار على الأمن والسلام الدوليين وهل ستستفيق الدول الأوروبية من الحلم الأمريكي بهزيمة الدب الروسي؟.
حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الأوروبي والدولي، الأستاذ عبد المسيح الشامي لبرنامج "بلا قيود":
"أعتقد أن الأمر اليوم يفوق قضية الإصرار على الخيار العسكري، وهذا يؤكد بشكل واضح جدا بأن الحرب هي أمريكية، فما قاله بايدن في خطابه في وارسو جاء وكأنه هو صاحب قرار، إنّ من يملك قرار الحرب والسلم ومن يملك قرار الاستمرار وعدم الاستمرار، هو القائد الحقيقي للحرب، وهذا ما يقوله المنطق والتاريخ وكل الأمور تؤشّر بهذا الاتجاه، بعد هذه الأزمة الأوكرانية الكثير من الحلفاء بدؤوا يتململون نتيجة استمرارها دون جدوى وعدم وجود أي مؤشرات للنصر، وربما الرغبة في الفوز والنصر هي مجرد أحلام أمريكية، فالأرقام والمعطيات على أرض الواقع أمر مختلف، وهذا ما بدأ الأوروبيون يرونه، فهذا الخطاب في دولة مثل بولندا له دلالات سيئة على القارة الأوروبية، فقد تعودنا من أمريكا أن تعطي أدوارا لصعاليك ولدول صغيرة على حساب الدول الكبرى، اليوم بولندا تلقي الأوامر على ألمانيا وفرنسا وهذا أمر مقصود لتقزيم الدول الكبرى حتى يستطيعوا تمرير ما يريدون من خلال هذه الدول الصغيرة التي لا تملك قراراتها التي تنقاد لأوامرهم".
وأشار الأستاذ الشامي إلى الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية من هذه العملية العسكرية، وبأن واقع الحال في الشارع الأوروبي لا يريد هذه الحرب، وقال:
"أعتقد أن الدول الأوروبية ليست مع الاستمرار في إطالة أمد هذا الصراع، الجميع هنا لم يعد يريد خيار هذه الحرب والإصرارا على هذا الخيار ليس خيارا أوروبيا بل هو أمريكي، فأمريكا تفرض إرادتها على الجميع، فإن كان ما يتعلق بموضوع صفقة الدبابات، ألمانيا لم تكن تريد وهذا ما أكده شولتس في حديثه عن كيف أنه فُرض عليهم إرسال الدبابات لأوكرانيا وتراجعوا عن تقديم المساعدات بأنفسهم، وقصد بذلك واشنطن بشكل واضح لأنها قالت إنها سترسل دبابات "أبراهام" ولم ترسل، وبالتالي هذه ليست إرادة أوروبية، أوروبا ليست لها مصلحة حتى الآن وقد خسرت الكثير والمشكلة أن الفاتورة تتضخم كل يوم ولم تعد قادرة على الوفاء ودفع كل هذه الفاتورة لحرب لا تعتبرها حربها وعلى عكس ما يصرّح به، وبالعكس الواقع أثبت أنّ مصالح الدول الأوروبية مع روسيا هي أكبر بكثير منها مع أمريكا".
عدنان منصور: هناك جهات دولية لا تريد أن تُكشف حقيقة تفجيرات "السيل الشمالي"
أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن المناقشات حول مشروع القرار الروسي بشأن التحقيق في تخريب خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، لا تزال جارية في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الخبراء الغربيين ليسوا مهتمين بإجراء تحقيق دولي موضوعي في أي قضية.
حول هذا الموضوع، قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور، في حديث لـ "بلا قيــود":
"لا شك أن الموقف الغربي يراعي جهات دولية معنية بعملية التفجير هذه، ولا تريد أن يأخذ التحقيق مجراه، خاصة وأن التفجيرات التي حصلت في "السيل الشمالي-2" بفعل أياد متعمدة، لذلك عندما أرادت روسيا أن تلجأ إلى الأمم المتحدة، من أجل كشف الحقيقة، وإجراء التحقيق الدولي اللازم لمعرفة من هو وراء التفجير، هناك من لا يريد أن يأخذ التحقيق مجراه ويريد أن يبعد مسار التحقيق عن هدفه الأساسي".
"روسيا عندما تنتقد وتوجه التهم، وتعتبر أن الأمم المتحدة تتعامل بازدواجية المعايير، فإنها محقة، لأنه لو حصل هذا الأمر في مكان آخر، ربما لتحركت بسرعة لمعرفة من هو وراء هذا العمل، لكن فيما يتعلق بالسيل الشمالي، من الواضح أن هناك جهات لا تريد كشف الحقيقة في هذا المجال".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...