رئيس جهاز الأمن البيلاروسي: الاستخبارات الغربية تكثف نشاطها ومحاولات لاختراق أجهزة الدولة

وأشار إلى أنه "بالنظر إلى النشاط العدواني لأجهزة المخابرات الأجنبية للتغلغل في هياكل السلطة وأجهزة الدولة والضرر الكبير الذي لحق بالمصالح الوطنية، فإن الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات شاملة لتحييد هذه التهديدات، مشيرا إلى أنه منذ بداية العام، اعتقلت المخابرات البيلاروسية أكثر من 10 خونة".

وأضاف: "يخطط خصومنا لمزيد من الإجراءات لزعزعة استقرار الوضع في البلاد على خلفية الأحداث التي تجري جنوبنا (في أوكرانيا)، وعلى خلفية الصراعات المحلية الأخرى في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي، ومناطق أخرى من العالم، تمتد خططهم إلى الفترة من 2024 إلى 2025. وهنا يرتبط السياق برمته بتطلعاتهم لهيئات سلطتنا وإدارتنا لارتكاب أعمال تستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد".