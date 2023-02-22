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https://sputnikarabic.ae/20230222/رئيس-جهاز-الأمن-البيلاروسي-الاستخبارات-الغربية-تكثف-نشاطها-ومحاولات-لاختراق-أجهزة-الدولة-1073880126.html
رئيس جهاز الأمن البيلاروسي: الاستخبارات الغربية تكثف نشاطها ومحاولات لاختراق أجهزة الدولة
رئيس جهاز الأمن البيلاروسي: الاستخبارات الغربية تكثف نشاطها ومحاولات لاختراق أجهزة الدولة
أعلن رئيس جهاز أمن الدولة البيلاروسي، إيفان تيرتيل، اليوم الأربعاء، عن زيادة نشاط الاستخبارات الغربية ضد بيلاروسيا مشيرا إلى محاولات اختراق هياكل السلطة وأجهزة... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T14:13+0000
2023-02-22T14:13+0000
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أخبار بيلاروسيا اليوم
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مينسيك - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية عن تيرتيل، قوله: "جهاز أمن الدولة البيلاروسي، يشير إلى تكثيف الاستخبارات الغربية نشاطها ضد جمهورية بيلاروسيا، وينّصب التركيز الرئيسي على تجنيد أشخاص لديهم خبرة للحصول على معلومات ذات طبيعة سرية، وتجنيد موظفين في أجهزة إنفاذ القانون والهياكل الحكومية".وأشار تيرتيل إلى أن تقارير الـ الاستخبارات البيلاروسية حول هذه التهديدات لرئيس الدولة، تقترح تطوير "إجراءات ملموسة تهدف أولاً إلى منع هذه التهديدات، وثانياً، إلى خلق آليات التأثير". مضيفا، أنه "تم وضع وتعديل عدد من النصوص القانونية التنظيمية لأنشطة الاستخبارات البيلاروسية".
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم

رئيس جهاز الأمن البيلاروسي: الاستخبارات الغربية تكثف نشاطها ومحاولات لاختراق أجهزة الدولة

14:13 GMT 22.02.2023
© flickr.com / Zwedgaعلم بيلاروسيا
علم بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© flickr.com / Zwedga
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أعلن رئيس جهاز أمن الدولة البيلاروسي، إيفان تيرتيل، اليوم الأربعاء، عن زيادة نشاط الاستخبارات الغربية ضد بيلاروسيا مشيرا إلى محاولات اختراق هياكل السلطة وأجهزة الدولة .
مينسيك - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية عن تيرتيل، قوله: "جهاز أمن الدولة البيلاروسي، يشير إلى تكثيف الاستخبارات الغربية نشاطها ضد جمهورية بيلاروسيا، وينّصب التركيز الرئيسي على تجنيد أشخاص لديهم خبرة للحصول على معلومات ذات طبيعة سرية، وتجنيد موظفين في أجهزة إنفاذ القانون والهياكل الحكومية".

وأشار إلى أنه "بالنظر إلى النشاط العدواني لأجهزة المخابرات الأجنبية للتغلغل في هياكل السلطة وأجهزة الدولة والضرر الكبير الذي لحق بالمصالح الوطنية، فإن الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات شاملة لتحييد هذه التهديدات، مشيرا إلى أنه منذ بداية العام، اعتقلت المخابرات البيلاروسية أكثر من 10 خونة".

وأضاف: "يخطط خصومنا لمزيد من الإجراءات لزعزعة استقرار الوضع في البلاد على خلفية الأحداث التي تجري جنوبنا (في أوكرانيا)، وعلى خلفية الصراعات المحلية الأخرى في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي، ومناطق أخرى من العالم، تمتد خططهم إلى الفترة من 2024 إلى 2025. وهنا يرتبط السياق برمته بتطلعاتهم لهيئات سلطتنا وإدارتنا لارتكاب أعمال تستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد".

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وأشار تيرتيل إلى أن تقارير الـ الاستخبارات البيلاروسية حول هذه التهديدات لرئيس الدولة، تقترح تطوير "إجراءات ملموسة تهدف أولاً إلى منع هذه التهديدات، وثانياً، إلى خلق آليات التأثير". مضيفا، أنه "تم وضع وتعديل عدد من النصوص القانونية التنظيمية لأنشطة الاستخبارات البيلاروسية".
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