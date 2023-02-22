https://sputnikarabic.ae/20230222/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مقرا-أوكرانيا-لإنتاج-المدافع-الثقيلة-1073868735.html
سلاح الجو الروسي يدمر مقرا أوكرانيا لإنتاج المدافع الثقيلة
سلاح الجو الروسي يدمر مقرا أوكرانيا لإنتاج المدافع الثقيلة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن سلاح الفضاء في الجيش دمر في مقاطعة سومي، خطا لإنتاج وإصلاح مدافع الهاون ذات العيار الثقيل وذخيرتها تابعا للجيش... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T10:01+0000
2023-02-22T10:01+0000
2023-02-22T10:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وعلى محور كوبيانسك، كبد سلاح المدفعية والأعمال النشطة لوحدات المجموعة "الغربية" العدو خسائر فادحة في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف.وعلى محور كراسني ليمان، وفي سياق العمليات الهجومية لوحدات مجموعة "المركز"، نسفت نيران المدفعية والراجمات الثقيلة مواقع تابعة لقوات نظام كييف في مناطق ستيلماخوفكا، ونيفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية ويامبولوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور دونيتسك، تستمر العمليات الهجومية الناجحة للكتائب الهجومية بدعم من وحدات تشكيل تولا للقوات المحمولة جواً، والطيران الهجومي لقوات الفضاء الروسية من مجموعة "الجنوب" القتالية.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 68 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة كاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.تم القضاء على ما يصل إلى 65 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير عربة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر "دي 20"، ومدفع هاوتزر "دي 30".
https://sputnikarabic.ae/20230222/روسيا-تعلن-موقفها-من-أنشطة-بريطانيا-وفرنسا-في-مجال-الأسلحة-الاستراتيجية-1073858314.html
https://sputnikarabic.ae/20230222/مدرعة-تيرميناتور-الروسية-تستهدف-مواقع-أوكرانية-فيديو--1073861436.html
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روسيا, رصد عسكري
سلاح الجو الروسي يدمر مقرا أوكرانيا لإنتاج المدافع الثقيلة
10:01 GMT 22.02.2023 (تم التحديث: 10:35 GMT 22.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن سلاح الفضاء في الجيش دمر في مقاطعة سومي، خطا لإنتاج وإصلاح مدافع الهاون ذات العيار الثقيل وذخيرتها تابعا للجيش الأوكراني.
وعلى محور كوبيانسك، كبد سلاح المدفعية والأعمال النشطة لوحدات المجموعة "الغربية" العدو خسائر فادحة في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف.
تم القضاء على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير شاحنتين صغيرتين على هذا المحور.
وعلى محور كراسني ليمان، وفي سياق العمليات الهجومية لوحدات مجموعة "المركز"، نسفت نيران المدفعية والراجمات الثقيلة مواقع تابعة لقوات نظام كييف في مناطق ستيلماخوفكا، ونيفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية ويامبولوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم في هذا الاتجاه القضاء على أكثر من 135 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير عربة نقل جند، وأربع عربات قتال مصفحة، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا"، وآخر من طراز "دي 20".
وعلى محور دونيتسك، تستمر العمليات الهجومية الناجحة للكتائب الهجومية بدعم من وحدات تشكيل تولا للقوات المحمولة جواً، والطيران الهجومي لقوات الفضاء الروسية من مجموعة "الجنوب" القتالية.
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 250 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح و5 مركبات قتالية مدرعة و6 مركبات ومدافع هاوتزر "دي 20".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 68 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة كاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعلى محور جنوب دونيتسك، ألحقت مدفعية قوات "فوستوك" (الشرق) أضرارا جسيمة بوحدات العدو أرواحا وعتادا في منطقتي أوغليدار وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تم القضاء على ما يصل إلى 65 جنديًا أوكرانيًا
، وتدمير عربة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر "دي 20"، ومدفع هاوتزر "دي 30".