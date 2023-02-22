https://sputnikarabic.ae/20230222/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مقرا-أوكرانيا-لإنتاج-المدافع-الثقيلة-1073868735.html

سلاح الجو الروسي يدمر مقرا أوكرانيا لإنتاج المدافع الثقيلة

سلاح الجو الروسي يدمر مقرا أوكرانيا لإنتاج المدافع الثقيلة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن سلاح الفضاء في الجيش دمر في مقاطعة سومي، خطا لإنتاج وإصلاح مدافع الهاون ذات العيار الثقيل وذخيرتها تابعا للجيش... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T10:01+0000

2023-02-22T10:01+0000

2023-02-22T10:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وعلى محور كوبيانسك، كبد سلاح المدفعية والأعمال النشطة لوحدات المجموعة "الغربية" العدو خسائر فادحة في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف.وعلى محور كراسني ليمان، وفي سياق العمليات الهجومية لوحدات مجموعة "المركز"، نسفت نيران المدفعية والراجمات الثقيلة مواقع تابعة لقوات نظام كييف في مناطق ستيلماخوفكا، ونيفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية ويامبولوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور دونيتسك، تستمر العمليات الهجومية الناجحة للكتائب الهجومية بدعم من وحدات تشكيل تولا للقوات المحمولة جواً، والطيران الهجومي لقوات الفضاء الروسية من مجموعة "الجنوب" القتالية.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 68 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة كاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.تم القضاء على ما يصل إلى 65 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير عربة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر "دي 20"، ومدفع هاوتزر "دي 30".

https://sputnikarabic.ae/20230222/روسيا-تعلن-موقفها-من-أنشطة-بريطانيا-وفرنسا-في-مجال-الأسلحة-الاستراتيجية-1073858314.html

https://sputnikarabic.ae/20230222/مدرعة-تيرميناتور-الروسية-تستهدف-مواقع-أوكرانية-فيديو--1073861436.html

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روسيا, رصد عسكري