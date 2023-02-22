شحنة طبية روسية إلى مديرية صحة اللاذقية لعلاج مصابي الزلزال... صور وفيديو
15:24 GMT 22.02.2023 (تم التحديث: 15:37 GMT 22.02.2023)
© Sputnik . Monzer Saidشحنة طبية روسية إلى مديرية صحة اللاذقية لعلاج مصابي الزلزال
© Sputnik . Monzer Said
حصري
تسلمت مديرية الصحة في محافظة اللاذقية اليوم مساعدات طبية مقدمة من الحكومة الروسية، وذلك في إطار استمرار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها روسيا الاتحادية لمساندة المتضررين من الزلزال في سوريا.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية أن المساعدات تحتوي على طن واحد من الأدوية والمعقمات والمواد الطبية والإسعافية، تم تقديمها إلى مشفى (الشهيد حمزة نوفل الوطني) في اللاذقية.
وقال رئيس الوحدة الطبية في قاعدة حميميم، العقيد ألكساندر نيكولايفيتش، في تصريح لـ "سبوتنيك": "تم تقديم مساعدات طبية إلى مديرية صحة اللاذقية لمساعدتها في تقديم العلاج للمتضررين من الزلزال".
© Sputnik . Monzer Saidشحنة طبية روسية إلى مديرية صحة اللاذقية لعلاج مصابي الزلزال
شحنة طبية روسية إلى مديرية صحة اللاذقية لعلاج مصابي الزلزال
© Sputnik . Monzer Said
من جهته، بيّن رئيس التأهيل والتدريب في مديرية صحة اللاذقية الدكتور عمار يوسف في تصريح نقلته "سبوتنيك" أن المساعدات تشمل المواد الطبية والأدوية كمضادات الالتهاب والهرمونات ومحاليل تعقيم الأيدي والأسطح والكفوف الجراحية والضمادات.
© Sputnik . Monzer Saidشحنة طبية روسية إلى مديرية صحة اللاذقية لعلاج مصابي الزلزال
شحنة طبية روسية إلى مديرية صحة اللاذقية لعلاج مصابي الزلزال
© Sputnik . Monzer Said
وأشار يوسف إلى أهمية المساعدات الروسية في مجال الرعاية الطبية والصحية، لافتاً إلى قيام الأصدقاء الروس بتقديم سيارتي إسعاف، في وقت سابق، قبل وقوع كارثة الزلزال.
© Sputnik . Monzer Saidشحنة طبية روسية إلى مديرية صحة اللاذقية لعلاج مصابي الزلزال
شحنة طبية روسية إلى مديرية صحة اللاذقية لعلاج مصابي الزلزال
© Sputnik . Monzer Said
كما أكد يوسف أن هناك مساعدات أخرى غير طبية ستأتي خلال الفترة القادمة، وأنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي بأنه يتم إعلامه بالمستلزمات الطبية التي نحتاجها ليتم تزويدنا بها في إطار الاستمرار بإرسال المساعدات الطبية والإغاثية.