https://sputnikarabic.ae/20230222/شركة-إيرانية-تتعاقد-مع-بيلاروس-لتصدير-طرازين-من-السيارات-لها-ولروسيا--1073855796.html

شركة إيرانية تتعاقد مع بيلاروس لتصدير طرازين من السيارات لها ولروسيا

شركة إيرانية تتعاقد مع بيلاروس لتصدير طرازين من السيارات لها ولروسيا

أعلن الناطق باسم وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، أميد قاليباف أن شركة "سايبا" الإيرانية وقعت عقداً مع شركة بيلاروسية للعامين الحالي والمقبل ينص على... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T04:09+0000

2023-02-22T04:09+0000

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طهران - سبوتنيك. وقال قاليباف، لـ"سبوتنيك"، إن "شركة سايبا الإيرانية، وقعت عقداً مع شركة بيلاروسية لعامي 2023 و2024، ينص على بيعها 45 ألف سيارة من نوع شاهين وكوييك، ومن المقرر تصدير هاتين السيارتين إلى روسيا أيضاً".وأكد قاليباف أن العقد "لم يدخل، حتى هذه اللحظة، حيز التنفيذ، وبانتظار صدور الموافقات اللازمة بخصوص المعايير والمواصفات من الجانب البيلاروسي".في سياق متصل، قامت شركة "إيران خودرو" بإرسال سيارة من تصنيعها كنموذج إلى روسيا، لدراستها من حيث المواصفات القياسية والموافقة عليها من قبل الجهات الروسية المعنية بذلك، ليتم في مراحل متقدمة توقيع عقد تصدير بين الجانبين.وحول التواصل مع وزارة الصناعة الروسية بشأن مواصفات السيارات، لفت الناطق باسم وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، إلى أن دراسة المنتج "يتم التواصل بشأنها مع الشركات الروسية، وليس عبر وزارة الصناعة الروسية مباشرةً".وأردف "لكن على أية حال، فقد حدث ذلك بالفعل".وأوضح قاليباف أن "المدير التنفيذي لشركة إيران خودرو أبلغه يوم أمس، بأنهم يصدرون منتجاتهم إلى روسيا".وأضاف قاليباف أن، "العقد الموقع مع بيلاروس بانتظار الموافقات اللازمة، ليتم تطبيقه، أما بالنسبة لروسيا، حتى الآن، لم يتم الاتفاق على شيء بشكل نهائي".وذكر الناطق الإيراني أنه جرى توقيع العقد بين إيران وبيلاروس عبر السفارة البيلاروسية في طهران.وتعاقدت إيران وروسيا على تبادل قطع غيار السيارات بقيمة 500 مليون يورو؛ إلا أن العقد لم ينفذ بعد.وكان الناطق باسم وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، قد ذكر أن إنشاء مصنع سيارات مشترك في إيران أو في روسيا أو إنشاء خط إنتاج سيارات في روسيا يعتمد على مدى النجاح في دخول السوق الروسية من خلال قياس مدى الإقبال على السيارات الإيرانية.وكان رئيس الاتحاد الإيراني لمنتجي قطع غيار السيارات، محمد رضا نجفي مانيش قد ذكر، أواخر العام الماضي، أن إيران وقعت مذكرة تفاهم مع روسيا لتصدير سيارات مصنوعة في إيران إلى السوق الروسية بقيمة 300 مليون دولار.

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