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https://sputnikarabic.ae/20230222/شركة-يابانية-تطلق-كرة-مكوكية-بهدف-دمقرطة-الفضاء-فيديو--1073867064.html
شركة يابانية تطلق "كرة مكوكية" بهدف "دمقرطة الفضاء"... فيديو
شركة يابانية تطلق "كرة مكوكية" بهدف "دمقرطة الفضاء"... فيديو
كشفت شركة يابانية صاعدة، أمس الثلاثاء، عن "كرة مكوكية" تندرج ضمن خططها لإطلاق رحلات منطاد تجارية لمشاهدة الفضاء الخارجي، مشيرةً إلى أن هذا المشروع قد يجعل... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T09:37+0000
2023-02-22T09:37+0000
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "Iwaya Giken" اليابانية، كيسوكي إيوايا، إن الركاب ليسوا بحاجة إلى أن يكونوا من أصحاب المليارات، أو أن يخضعوا لتدريب مكثف أو أن يمتلكوا المهارات اللغوية اللازمة للطيران في هذه الكرة.وأكد إيوايا أن هذه المركبة "آمنة واقتصادية ولطيفة على الناس.. الفكرة هي جعل سياحة الفضاء متاحة للجميع"، مشيرًا إلى أنه يريد "دمقرطة الفضاء".ويصل البالون إلى منتصف طبقة الستراتوسفير تقريبًا، وهي أعلى من المسافة يمكن أن تصلها طائرة نفاثة، وسيكون الركاب قادرين على رؤية الفضاء الخارجي بشكل واضح، بحسب مجلة "phys" العلمية.وتعاونت الشركة مع وكالة السفر اليابانية الكبرى "JTB Corp"، التي أعلنت عن خطط للتعاون في المشروع عندما تكون الشركة جاهزة لرحلة تجارية.وكانت تكلفة الرحلة نحو 24 مليون ين (180 ألف دولار)، لكن إيوايا قال إنه يهدف في النهاية إلى خفضها إلى عدة ملايين ين (عشرات الآلاف من الدولارات) فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230221/اصطدام-نيزك-بوزن-نصف-طن-بالأرض-فيديو-1073806214.html
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

شركة يابانية تطلق "كرة مكوكية" بهدف "دمقرطة الفضاء"... فيديو

09:37 GMT 22.02.2023
© Photo / NASA/NOAAصورة فريدة للقمر على خلفية كوكب الأرض، مصنوعة باستخدام الجهاز الفضائي مرصد مناخ الفضاء العميق (DSCOVR).
صورة فريدة للقمر على خلفية كوكب الأرض، مصنوعة باستخدام الجهاز الفضائي مرصد مناخ الفضاء العميق (DSCOVR). - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Photo / NASA/NOAA
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كشفت شركة يابانية صاعدة، أمس الثلاثاء، عن "كرة مكوكية" تندرج ضمن خططها لإطلاق رحلات منطاد تجارية لمشاهدة الفضاء الخارجي، مشيرةً إلى أن هذا المشروع قد يجعل زيارة الفضاء متاحة للجميع.
قال الرئيس التنفيذي لشركة "Iwaya Giken" اليابانية، كيسوكي إيوايا، إن الركاب ليسوا بحاجة إلى أن يكونوا من أصحاب المليارات، أو أن يخضعوا لتدريب مكثف أو أن يمتلكوا المهارات اللغوية اللازمة للطيران في هذه الكرة.
وأكد إيوايا أن هذه المركبة "آمنة واقتصادية ولطيفة على الناس.. الفكرة هي جعل سياحة الفضاء متاحة للجميع"، مشيرًا إلى أنه يريد "دمقرطة الفضاء".
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تعمل الشركة منذ عام 2012، على المشروع وتقول إنها طورت مقصورة محكمة الإغلاق بمقعدين ومنطاد قادر على الارتفاع إلى مسافة 25 كيلومترًا (15 ميلاً)، حيث يمكن رؤية انحناء الأرض بوضوح.

ويصل البالون إلى منتصف طبقة الستراتوسفير تقريبًا، وهي أعلى من المسافة يمكن أن تصلها طائرة نفاثة، وسيكون الركاب قادرين على رؤية الفضاء الخارجي بشكل واضح، بحسب مجلة "phys" العلمية.
وتعاونت الشركة مع وكالة السفر اليابانية الكبرى "JTB Corp"، التي أعلنت عن خطط للتعاون في المشروع عندما تكون الشركة جاهزة لرحلة تجارية.
وكانت تكلفة الرحلة نحو 24 مليون ين (180 ألف دولار)، لكن إيوايا قال إنه يهدف في النهاية إلى خفضها إلى عدة ملايين ين (عشرات الآلاف من الدولارات) فقط.
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