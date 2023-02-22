شركة يابانية تطلق "كرة مكوكية" بهدف "دمقرطة الفضاء"... فيديو
© Photo / NASA/NOAAصورة فريدة للقمر على خلفية كوكب الأرض، مصنوعة باستخدام الجهاز الفضائي مرصد مناخ الفضاء العميق (DSCOVR).
كشفت شركة يابانية صاعدة، أمس الثلاثاء، عن "كرة مكوكية" تندرج ضمن خططها لإطلاق رحلات منطاد تجارية لمشاهدة الفضاء الخارجي، مشيرةً إلى أن هذا المشروع قد يجعل زيارة الفضاء متاحة للجميع.
قال الرئيس التنفيذي لشركة "Iwaya Giken" اليابانية، كيسوكي إيوايا، إن الركاب ليسوا بحاجة إلى أن يكونوا من أصحاب المليارات، أو أن يخضعوا لتدريب مكثف أو أن يمتلكوا المهارات اللغوية اللازمة للطيران في هذه الكرة.
وأكد إيوايا أن هذه المركبة "آمنة واقتصادية ولطيفة على الناس.. الفكرة هي جعل سياحة الفضاء متاحة للجميع"، مشيرًا إلى أنه يريد "دمقرطة الفضاء".
أمس, 08:18 GMT
تعمل الشركة منذ عام 2012، على المشروع وتقول إنها طورت مقصورة محكمة الإغلاق بمقعدين ومنطاد قادر على الارتفاع إلى مسافة 25 كيلومترًا (15 ميلاً)، حيث يمكن رؤية انحناء الأرض بوضوح.
Japanese startup unveils balloon flight space viewing tourshttps://t.co/6MUROE7e1m#Japan pic.twitter.com/xRpS0M1yz3— The_Nation (@The_Nation) February 21, 2023
ويصل البالون إلى منتصف طبقة الستراتوسفير تقريبًا، وهي أعلى من المسافة يمكن أن تصلها طائرة نفاثة، وسيكون الركاب قادرين على رؤية الفضاء الخارجي بشكل واضح، بحسب مجلة "phys" العلمية.
#田中瞳 です。大きなサッカーボールのようにも見えるこちらの球体に乗って、とてもスケールの大きい「旅行」が出来る日がそう遠くないかもしれません。日本のあるベンチャー企業の挑戦を取材しました。今夜10時からの #wbs でお伝えします。 pic.twitter.com/W1663MufUF— WBS＠テレビ東京 夜10時から放送中（金曜のみ夜11時） (@wbs_tvtokyo) February 21, 2023
وتعاونت الشركة مع وكالة السفر اليابانية الكبرى "JTB Corp"، التي أعلنت عن خطط للتعاون في المشروع عندما تكون الشركة جاهزة لرحلة تجارية.
وكانت تكلفة الرحلة نحو 24 مليون ين (180 ألف دولار)، لكن إيوايا قال إنه يهدف في النهاية إلى خفضها إلى عدة ملايين ين (عشرات الآلاف من الدولارات) فقط.