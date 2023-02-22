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ظهور جسم كروي "معدني" غريب من البحر يثير ذعر اليابانيين... فيديو
ظهور جسم كروي "معدني" غريب من البحر يثير ذعر اليابانيين... فيديو
انجرفت كرة معدنية مجهولة المصدر على أحد الشواطئ في اليابان، ما دفع المسؤولين إلى إغلاق المنطقة بشكل كامل وفتح تحقيقات حول طبيعة ومصدر الكرة الغريبة. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T12:32+0000
2023-02-22T12:32+0000
2023-02-22T12:32+0000
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وشاهدت امرأة الكرة الغريبة على الشاطئ، أمس الثلاثاء، حيث جرف البحر الكرة إلى الشاطئ في مدينة هاماماتسو، بحسب صحيفة "Asahi News" اليابانية.ونوهت المصادر الإعلامية إلى أن الكرة الغريبة التي تسبب بخوف المواطنين وجدل في وسائل الإعلام اليابانية، تكسوها طبقة من الصدأ، الأمر الذي جعل البعض يتوقع أنها مصنوعة من الحديد، ولها نتوء يشبه المقبض يسمح له بالربط بشيء آخر.وأظهرت لقطات نشرتها شبكة (Fuji News Network) مسؤولين يرتدون ملابس واقية ويحيطون الجسم بالمعدات.وكشف مسح بالأشعة السينية أن الكرة مجوفة، حيث أكد المسؤولون عدم وجود مخاطر من انفجار الكرة الغريبة على الرغم من عدم تأكيد طبيعتها ومصدرها حتى اللحظة.أما رواد وسائل التواصل الاجتماعي فكانت لهم آراء مختلفة، حيث قورنت بمركبات الفضاء، وربطها بعضهم بالكائنات التي تحدثت عنها أمريكا أخيرا و"قدوم غرباء من خارج الكوكب".
https://sputnikarabic.ae/20230222/مجلة-علمية-كويكب-يتحرك-بشكل-غريب-بجانب-الأرض-صور-وفيديو-1073871864.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ظهور جسم كروي "معدني" غريب من البحر يثير ذعر اليابانيين... فيديو
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انجرفت كرة معدنية مجهولة المصدر على أحد الشواطئ في اليابان، ما دفع المسؤولين إلى إغلاق المنطقة بشكل كامل وفتح تحقيقات حول طبيعة ومصدر الكرة الغريبة.
وشاهدت امرأة الكرة الغريبة على الشاطئ، أمس الثلاثاء، حيث جرف البحر الكرة إلى الشاطئ في مدينة هاماماتسو، بحسب صحيفة "Asahi News" اليابانية.
وبحسب المصادر، فإن الكرة الغريبة هي "كرة حديدية" يبلغ قطرها 1.5 متر، حيث قام المسؤولون بسرعة بإغلاق المنطقة بمساحة يبلغ قطرها 200 متر أثناء التحقيق.
ونوهت المصادر الإعلامية إلى أن
الكرة الغريبة التي تسبب بخوف المواطنين وجدل في وسائل الإعلام اليابانية، تكسوها طبقة من الصدأ، الأمر الذي جعل البعض يتوقع أنها مصنوعة من الحديد، ولها نتوء يشبه المقبض يسمح له بالربط بشيء آخر.
وأظهرت لقطات نشرتها شبكة (Fuji News Network)
مسؤولين يرتدون ملابس واقية ويحيطون الجسم بالمعدات.
وكشف مسح بالأشعة السينية أن الكرة مجوفة، حيث أكد المسؤولون عدم وجود مخاطر من انفجار الكرة الغريبة على الرغم من عدم تأكيد طبيعتها ومصدرها حتى اللحظة.
وأشارت بعض الصحف إلى أن الكرة تشبه إلى حد كبير عوامات الإرساء التي تُستخدم عادة كبديل للمراسي، حيث تغلف هذه الأنواع من العوامات عادة بغلاف معدني.
أما رواد وسائل التواصل الاجتماعي فكانت لهم آراء مختلفة، حيث قورنت بمركبات الفضاء، وربطها بعضهم بالكائنات التي تحدثت عنها أمريكا أخيرا و"قدوم غرباء من خارج الكوكب".