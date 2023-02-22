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https://sputnikarabic.ae/20230222/علماء-يكتشفون-أقدم-شكل-دماغ-لأحد-أنواع-الديناصورات-اللاحمة-فيديو-1073869000.html
علماء يكتشفون أقدم شكل دماغ لأحد أنواع الديناصورات اللاحمة... فيديو
علماء يكتشفون أقدم شكل دماغ لأحد أنواع الديناصورات اللاحمة... فيديو
أعاد باحثون من جامعة أوهايو وجامعة ساوثهامبتون بناء مجسم الدماغ والأذنين الداخليتين لاثنين من "السبينوصورات البريطانية"، ما ساعد على اكتشاف كيفية تفاعل هذه... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T10:13+0000
2023-02-22T10:13+0000
مجتمع
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وركز كل من لورانس ويتمر، أستاذ التشريح في كلية التراث لطب تقويم العظام في جامعة ولاية أوهايو، والباحث المشارك ريان ريدجلي جهودهما البحثية بشكل خاص وساهما بالمعلومات حول "باريونكس"، أحد أنواع السبينوصورات التي أبرزتها الدراسة التي نقلها موقع "ساينس أليرت" اليوم الأربعاء.وتعتبر السبينوصورات مجموعة غير عادية من الديناصورات الراجلة، والتي كانت مجهزة بفك طويل مثل التمساح وأسنان مخروطية.حيث ساعدتهم هذه التكيفات على عيش نمط حياة مائي إلى حد ما يتضمن مطاردة ضفاف الأنهار بحثًا عن الفريسة، من بينها الأسماك الكبيرة.
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نادي الفيديو, علوم
نادي الفيديو, علوم

علماء يكتشفون أقدم شكل دماغ لأحد أنواع الديناصورات اللاحمة... فيديو

10:13 GMT 22.02.2023
© AP Photo / Caroline Spiezioمجسم ديناصور "تي-ريكس" الشهير
مجسم ديناصور تي-ريكس الشهير - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Caroline Spiezio
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أعاد باحثون من جامعة أوهايو وجامعة ساوثهامبتون بناء مجسم الدماغ والأذنين الداخليتين لاثنين من "السبينوصورات البريطانية"، ما ساعد على اكتشاف كيفية تفاعل هذه الديناصورات الكبيرة المفترسة مع بيئتها.
وركز كل من لورانس ويتمر، أستاذ التشريح في كلية التراث لطب تقويم العظام في جامعة ولاية أوهايو، والباحث المشارك ريان ريدجلي جهودهما البحثية بشكل خاص وساهما بالمعلومات حول "باريونكس"، أحد أنواع السبينوصورات التي أبرزتها الدراسة التي نقلها موقع "ساينس أليرت" اليوم الأربعاء.
وتعتبر السبينوصورات مجموعة غير عادية من الديناصورات الراجلة، والتي كانت مجهزة بفك طويل مثل التمساح وأسنان مخروطية.
حيث ساعدتهم هذه التكيفات على عيش نمط حياة مائي إلى حد ما يتضمن مطاردة ضفاف الأنهار بحثًا عن الفريسة، من بينها الأسماك الكبيرة.
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