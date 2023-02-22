https://sputnikarabic.ae/20230222/قائد-القوات-الجوية-الإسرائيلية-يصل-الرباط-ويلتقي-نظيره-المغربي-لتعزيز-التعاون-العسكري-1073895976.html
قائد القوات الجوية الإسرائيلية يصل الرباط ويلتقي نظيره المغربي لتعزيز التعاون العسكري
قائد القوات الجوية الإسرائيلية يصل الرباط ويلتقي نظيره المغربي لتعزيز التعاون العسكري
وصل قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومر بار إلى الرباط في زيارة هي الأولى له إلى البلد العربي، من المقرر أن يلتقي خلالها نظيره المغربي اللواء العبد... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T19:46+0000
2023-02-22T19:46+0000
2023-02-22T19:46+0000
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102632/23/1026322385_0:151:5428:3204_1920x0_80_0_0_14aa65ffdd217b7ad5f7bb973a436c32.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم الأربعاء: "وصل قائد القوات الجوية اللواء تومر بار أمس إلى المغرب وبدأ صباح اليوم أول زيارة رسمية له إلى البلاد".وأضاف أن بار، سيلتقي خلال الزيارة، "قائد القوات الجوية المغربية اللواء العبد بوهيد وسيقوم بزيارة قواعد جوية (مغربية) بهدف تعزيز التعاون بين الجيشين".وأواخر 2020 استأنف المغرب علاقته بإسرائيل والتي قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، ومنذ ذلك الحين وقع البلدان اتفاقات في مجالات مختلفة أبرزها المجال الأمني والعسكري.ومن المقرر أن تحتضن المغرب في مارس/آذار المقبل قمة "النقب 2" بمشاركة وزير خارجيتها ونظرائه من إسرائيل والمغرب والأردن ومصر والبحرين والإمارات.إلا أن وسائل إعلام عبرية توقعت تأجيل القمة وذلك على خلفية التصعيد الأمني في الأراضي الفلسطينية.وعقدت "قمة النقب" لأول مرة العام الماضي في بلدة "سْديه بوكير" في النقب جنوب إسرائيل، وتقرر حينها عقد اجتماعات مشابهة سنويا.
إسرائيل
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102632/23/1026322385_478:0:4951:3355_1920x0_80_0_0_b43ece35742eae47b2274561c832d6d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, инфографика
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, инфографика
قائد القوات الجوية الإسرائيلية يصل الرباط ويلتقي نظيره المغربي لتعزيز التعاون العسكري
تابعنا عبر
وصل قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومر بار إلى الرباط في زيارة هي الأولى له إلى البلد العربي، من المقرر أن يلتقي خلالها نظيره المغربي اللواء العبد بوهيد بهدف "تعزيز التعاون بين الجيشين".
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان مساء اليوم الأربعاء: "وصل قائد القوات الجوية اللواء تومر بار أمس إلى المغرب وبدأ صباح اليوم أول زيارة رسمية له إلى البلاد".
وأضاف أن بار، سيلتقي خلال الزيارة، "قائد القوات الجوية المغربية اللواء العبد بوهيد وسيقوم بزيارة قواعد جوية (مغربية) بهدف تعزيز التعاون بين الجيشين".
وأواخر 2020 استأنف المغرب علاقته بإسرائيل
والتي قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، ومنذ ذلك الحين وقع البلدان اتفاقات في مجالات مختلفة أبرزها المجال الأمني والعسكري.
ومن المقرر أن تحتضن المغرب في مارس/آذار المقبل قمة "النقب 2" بمشاركة وزير خارجيتها ونظرائه من إسرائيل والمغرب والأردن ومصر والبحرين والإمارات.
إلا أن وسائل إعلام عبرية توقعت تأجيل القمة
وذلك على خلفية التصعيد الأمني في الأراضي الفلسطينية.
وعقدت "قمة النقب" لأول مرة العام الماضي في بلدة "سْديه بوكير" في النقب جنوب إسرائيل، وتقرر حينها عقد اجتماعات مشابهة سنويا.