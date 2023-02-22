https://sputnikarabic.ae/20230222/قائد-عسكري-إيراني-نرصد-تهديداتنا-بشكل-جيد-ومستعدون-لتنفيذ-مهامنا-بدقة-1073886230.html

قائد عسكري إيراني: نرصد تهديداتنا بشكل جيد ومستعدون لتنفيذ مهامنا بدقة

قائد عسكري إيراني: نرصد تهديداتنا بشكل جيد ومستعدون لتنفيذ مهامنا بدقة

قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا إلهامي، اليوم الأربعاء، إن جيش الجمهورية الإسلامية يرصد التهديدات بشكل جيد ومستعد لتنفيذ مهامه. 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T16:29+0000

2023-02-22T16:29+0000

2023-02-22T16:29+0000

إيران

العالم

الجيش الإيراني

العراق

تنظيم داعش الإرهابي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065025736_0:10:1350:769_1920x0_80_0_0_0103823c9ddd7e018cd5683eb1951d72.jpg

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن تصريحات العميد علي رضا إلهامي جاءت حول إشارته إلى بطولات قوات الجيش الإيراني منذ العقود الماضية، موضحا خلالها أن تضحية رجال الجيش في زلزال مدينة خوي الأخير تضاهي شجاعة قوات الجيش الإيراني أثناء فترة حرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988).وذكر القائد العسكري الإيراني بأن جيش بلاده يقف منذ تلك الحرب ضد الاستكبار وظلم الطاغوت، مضيفا أن "الجيش اليوم هو رمز للاستقلال والتضحية بالنفس والشرف".وشدد العميد علي رضا إلهامي على أن الجيش الإيراني حاضر في جميع ساحات دعم ومساعدة الشعب الإيراني، وأنه يعرف ويرصد التهديدات التي تحاك ضد بلاده، مشيرا إلى أن قوات الجيش جاهزة لتنفيذ مهامه بشكل كامل.وأكد نائب قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني أهمية النمو العلمي بين الموظفين العسكريين في بلاده، لافتا إلى أن إحدى متطلبات إيران تتمركز في أن تصبح أقوى في المجالات المختلفة، خاصة الاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والمجال العسكري أيضا.وفي سياق متصل، قال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، اليوم الأربعاء، إن بلاده تسببت في "فشل الاستثمار الأمريكي في المنطقة".وأكد القائد العسكري، خلال اجتماع مجلس خبراء القيادة، أن "الثورة الإسلامية في إيران أصبحت مصدر قوة في المنطقة والعالم"، بحسب موقع "إذاعة طهران".وأضاف قاآني: "الرئيس الأمريكي السابق اعترف بإنفاق بلاده 7 آلاف مليار دولار في أفغانستان وتقديم 7 آلاف قتيل على الأقل"، وأشار إلى أن "تغيير الاستراتيجية الأمريكية في التعاون مع بعض دول المنطقة أدى إلى نشوء ظاهرة خطيرة مثل عصابة داعش (الإرهابية)".ولفت إلى دور قائد الفيلق القدس الراحل قاسم سليماني في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، واغتيال أمريكا له في العراق، وقال: "هذه الجريمة كانت بداية مرحلة جديدة من الإجراءات التي قاموا بها ضد الثورة الإسلامية، التي شملت الحرب الهجينة الواسعة النطاق في المجالين الاقتصادي والإعلامي التي ما زالت مستمرة حتى الآن".

https://sputnikarabic.ae/20230213/الحرس-الثوري-الإيراني-بلغنا-مرحلة-من-القوة-لا-تجرؤ-فيها-أمريكا-وغيرها-على-التحرك-ضدنا-1073471008.html

إيران

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الجيش الإيراني, العراق, تنظيم داعش الإرهابي