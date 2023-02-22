https://sputnikarabic.ae/20230222/كازاخستان-تزود-ألمانيا-بالنفط-عبر-خط-روسي-1073856048.html
كازاخستان تزود ألمانيا بالنفط عبر خط روسي
كازاخستان تزود ألمانيا بالنفط عبر خط روسي
صرح وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان بولات أكشولاكوف للصحفيين بأن كازاخستان ستبدأ في إرسال النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى مصافي التكرير في ألمانيا في الأيام... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T05:03+0000
2023-02-22T05:03+0000
2023-02-22T05:03+0000
كازاخستان
أخبار ألمانيا
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وقال أكشولاكوف اليوم الأربعاء ردا على سؤال حول ما إذا كانت الشحنة ستبدأ في الأيام المقبلة بـ"نعم".ومع ذلك، أعرب أكشولاكوف عن أمله في أن تبدأ عمليات التسليم في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.وبحسب الوزير، لا توجد مشكلات مع بدء عمليات النقل.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر، أن "موسكو تخطط لمواصلة إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" في العام المقبل عند المستوى الحالي".وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين: "يمكنني أن أؤكد، أن رئيس شركة ترانسنفط الروسية، نيكولاي توكاريف، أعلن في 20 ديسمبر، أن حجم إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا" في العام المقبل سيبقى عند المستوى الحالي".وتبدأ شبكة خطوط أنابيب "دروجبا" من روسيا وتمر عبر بيلاروس إلى أوكرانيا، حيث تتفرع لتزود العديد من البلدان التي تعتمد على هذه الإمدادات في شرق ووسط أوروبا، بما في ذلك مصافي التكرير في هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، وجميعها دول غير ساحلية.
https://sputnikarabic.ae/20221116/استئناف-إمدادات-النفط-من-روسيا-عبر-الفرع-الجنوبي-من-خط-أنابيب-دروجبا-1070250099.html
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كازاخستان, أخبار ألمانيا
كازاخستان تزود ألمانيا بالنفط عبر خط روسي
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صرح وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان بولات أكشولاكوف للصحفيين بأن كازاخستان ستبدأ في إرسال النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى مصافي التكرير في ألمانيا في الأيام المقبلة.
وقال أكشولاكوف اليوم الأربعاء ردا على سؤال حول ما إذا كانت الشحنة ستبدأ في الأيام المقبلة بـ"نعم".
ومع ذلك، أعرب أكشولاكوف عن أمله في أن تبدأ عمليات التسليم في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.
آمل حقًا أن ينتهي اليوم، إذا كانت الإجراءات قد اكتملت أمس، فقد لخصوا النتائج.
16 نوفمبر 2022, 15:49 GMT
وبحسب الوزير، لا توجد مشكلات مع بدء عمليات النقل.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر، أن "موسكو تخطط لمواصلة إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" في العام المقبل عند المستوى الحالي".
وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين: "يمكنني أن أؤكد، أن رئيس شركة ترانسنفط الروسية، نيكولاي توكاريف، أعلن في 20 ديسمبر، أن حجم إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا" في العام المقبل سيبقى عند المستوى الحالي".
وتبدأ شبكة
خطوط أنابيب "دروجبا" من روسيا وتمر عبر بيلاروس إلى أوكرانيا، حيث تتفرع لتزود العديد من البلدان التي تعتمد على هذه الإمدادات في شرق ووسط أوروبا، بما في ذلك مصافي التكرير في هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، وجميعها دول غير ساحلية.