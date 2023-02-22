عربي
https://sputnikarabic.ae/20230222/كازاخستان-تزود-ألمانيا-بالنفط-عبر-خط-روسي-1073856048.html
كازاخستان تزود ألمانيا بالنفط عبر خط روسي
كازاخستان تزود ألمانيا بالنفط عبر خط روسي
صرح وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان بولات أكشولاكوف للصحفيين بأن كازاخستان ستبدأ في إرسال النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى مصافي التكرير في ألمانيا في الأيام... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T05:03+0000
2023-02-22T05:03+0000
كازاخستان
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102327/70/1023277095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93b0f952fceaebdfb0765af7c57eb5ae.jpg
وقال أكشولاكوف اليوم الأربعاء ردا على سؤال حول ما إذا كانت الشحنة ستبدأ في الأيام المقبلة بـ"نعم".ومع ذلك، أعرب أكشولاكوف عن أمله في أن تبدأ عمليات التسليم في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.وبحسب الوزير، لا توجد مشكلات مع بدء عمليات النقل.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر، أن "موسكو تخطط لمواصلة إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" في العام المقبل عند المستوى الحالي".وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين: "يمكنني أن أؤكد، أن رئيس شركة ترانسنفط الروسية، نيكولاي توكاريف، أعلن في 20 ديسمبر، أن حجم إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا" في العام المقبل سيبقى عند المستوى الحالي".وتبدأ شبكة خطوط أنابيب "دروجبا" من روسيا وتمر عبر بيلاروس إلى أوكرانيا، حيث تتفرع لتزود العديد من البلدان التي تعتمد على هذه الإمدادات في شرق ووسط أوروبا، بما في ذلك مصافي التكرير في هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، وجميعها دول غير ساحلية.
https://sputnikarabic.ae/20221116/استئناف-إمدادات-النفط-من-روسيا-عبر-الفرع-الجنوبي-من-خط-أنابيب-دروجبا-1070250099.html
كازاخستان
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102327/70/1023277095_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_f2b29c0a7cadc30d6cf008c13d7cbe47.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كازاخستان, أخبار ألمانيا
كازاخستان, أخبار ألمانيا

كازاخستان تزود ألمانيا بالنفط عبر خط روسي

05:03 GMT 22.02.2023
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть" / الانتقال إلى بنك الصورالشركة النفطية الروسية "روسنفط"
الشركة النفطية الروسية روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть"
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان بولات أكشولاكوف للصحفيين بأن كازاخستان ستبدأ في إرسال النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى مصافي التكرير في ألمانيا في الأيام المقبلة.
وقال أكشولاكوف اليوم الأربعاء ردا على سؤال حول ما إذا كانت الشحنة ستبدأ في الأيام المقبلة بـ"نعم".
ومع ذلك، أعرب أكشولاكوف عن أمله في أن تبدأ عمليات التسليم في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

آمل حقًا أن ينتهي اليوم، إذا كانت الإجراءات قد اكتملت أمس، فقد لخصوا النتائج.

خط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
استئناف إمدادات النفط من روسيا عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا"
16 نوفمبر 2022, 15:49 GMT
وبحسب الوزير، لا توجد مشكلات مع بدء عمليات النقل.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر، أن "موسكو تخطط لمواصلة إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" في العام المقبل عند المستوى الحالي".
وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين: "يمكنني أن أؤكد، أن رئيس شركة ترانسنفط الروسية، نيكولاي توكاريف، أعلن في 20 ديسمبر، أن حجم إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا" في العام المقبل سيبقى عند المستوى الحالي".
وتبدأ شبكة خطوط أنابيب "دروجبا" من روسيا وتمر عبر بيلاروس إلى أوكرانيا، حيث تتفرع لتزود العديد من البلدان التي تعتمد على هذه الإمدادات في شرق ووسط أوروبا، بما في ذلك مصافي التكرير في هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، وجميعها دول غير ساحلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مدافع هاوتزر مستا - إس خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала