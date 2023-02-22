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https://sputnikarabic.ae/20230222/لافروف-العلاقات-بين-روسيا-والصين-تتطور-بشكل-ديناميكي-1073865712.html
لافروف: العلاقات بين روسيا والصين تتطور بشكل ديناميكي
لافروف: العلاقات بين روسيا والصين تتطور بشكل ديناميكي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، أن "العلاقات بين روسيا... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T09:05+0000
2023-02-22T09:05+0000
روسيا
الصين
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وقال لافروف خلال محادثات مع وانغ في موسكو، اليوم الأربعاء: "علاقاتنا تتطور بشكل مطرد وديناميكي، وعلى الرغم من الاضطرابات الشديدة على المسرح العالمي، فإننا نظهر التضامن والاستعداد للدفاع عن مصالح بعضنا بعضا على أساس احترام القانون الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة".قالت وزارة الخارجية الصينية بعد اجتماع بين مدير مكتب الشؤون الخارجية المركزي الصيني وانغ يي وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في موسكو، إن موسكو وبكين اتفقتا على مواجهة جميع أشكال الترهيب من جانب واحد وتعزيز إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية.وقالت الوزارة في بيان: "ناقش الجانبان الوضع الاستراتيجي الدولي الحالي وأعربا عن استعدادهما لممارسة التعددية الحقيقية بشكل مشترك، ومعارضة جميع أشكال الترهيب من جانب واحد، والمساهمة في إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية وتعددية القطبية في العالم".وخلال الاجتماع، اتفق الطرفان على تكثيف التعاون في أشكال متعددة الأطراف وتعزيز الجهود لتحسين الحوكمة العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230221/الخارجية-الصينية-الولايات-المتحدة-هي-أكبر-مورد-أسلحة-إلى-ساحة-المعركة-في-أوكرانيا-1073850192.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

لافروف: العلاقات بين روسيا والصين تتطور بشكل ديناميكي

09:05 GMT 22.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، أن "العلاقات بين روسيا والصين تتطور بشكل ديناميكي، على الرغم من الاضطرابات على الساحة العالمية، موسكو وبكين على استعداد للعمل دفاعا عن مصالح بعضهما بعضا.
وقال لافروف خلال محادثات مع وانغ في موسكو، اليوم الأربعاء: "علاقاتنا تتطور بشكل مطرد وديناميكي، وعلى الرغم من الاضطرابات الشديدة على المسرح العالمي، فإننا نظهر التضامن والاستعداد للدفاع عن مصالح بعضنا بعضا على أساس احترام القانون الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة".
قالت وزارة الخارجية الصينية بعد اجتماع بين مدير مكتب الشؤون الخارجية المركزي الصيني وانغ يي وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في موسكو، إن موسكو وبكين اتفقتا على مواجهة جميع أشكال الترهيب من جانب واحد وتعزيز إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
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أمس, 19:09 GMT
وقالت الوزارة في بيان: "ناقش الجانبان الوضع الاستراتيجي الدولي الحالي وأعربا عن استعدادهما لممارسة التعددية الحقيقية بشكل مشترك، ومعارضة جميع أشكال الترهيب من جانب واحد، والمساهمة في إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية وتعددية القطبية في العالم".
وخلال الاجتماع، اتفق الطرفان على تكثيف التعاون في أشكال متعددة الأطراف وتعزيز الجهود لتحسين الحوكمة العالمية.
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