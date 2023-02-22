https://sputnikarabic.ae/20230222/ليرفع-العدد-إلى-11-مقتل-فلسطيني-مسن-متأثرا-بإصابته-خلال-الاقتحام-الإسرائيلي-لمدينة-نابلس-1073897052.html

ليرفع العدد إلى 11.. مقتل فلسطيني مسن متأثرا بإصابته خلال الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس

ليرفع العدد إلى 11.. مقتل فلسطيني مسن متأثرا بإصابته خلال الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل فلسطيني مسن في مدينة نابلس، متأثرا بإصابته خلال الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس اليوم الأربعاء، ما يرفع... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T20:33+0000

2023-02-22T20:33+0000

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الأربعاء، أن المسن عنان شوكت عناب (66 عاما)، قد قتل إثر إصابته بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وتم نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن مقتله في وقت لاحق.وفي وقت سابق مساء اليوم الأربعاء، شيعت جماهير غفيرة جثامين 10 فلسطينيين، قتلوا إثر مداهمة القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، صباح اليوم. وفي وقت سابق، وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، الأحداث في نابلس، بـ "مجزرة أخرى يرتكبها الاحتلال بعدوانه على نابلس".وطالب المسؤول الفلسطيني، المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري، لوقف هذه الاعتداءات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما طالب الإدارة الأمريكية "بالضغط على حكومة الاحتلال، وإجبارها على وقف عدوانها، وإجراءاتها المدمرة".وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت اقتحام مدينة نابلس من قبل القوات الإسرائيلية، الذي أدى إلى مقتل عشرة مواطنين؛ وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير.من جانبها، اعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2023، الأكثر دموية منذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عام 2000.وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إنه "حسب البيانات المتوفرة لدينا، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية، منذ عام 2000 على الأقل؛ حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء [61]، خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية".وفي سياق متصل، أعلن في المحافظات الفلسطينية الإضراب الشامل، غدا، كما انطلقت دعوات لمسيرات غاضبة، مساء اليوم الأربعاء، صوب نقاط التماس مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.وأعلنت وزارة التعليم في قطاع غزة، تعليق الدوام ليوم غد الخميس، في كافة المدارس ورياض الأطفال؛ تضامناً مع مدينة نابلس.

https://sputnikarabic.ae/20230222/القيادة-الفلسطينية-تقرر-التوجه-لمجلس-الأمن-بعد-مقتل-10-مواطنين-بالرصاص-الإسرائيلي-في-نابلس-1073892365.html

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