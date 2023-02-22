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https://sputnikarabic.ae/20230222/ماسك-يتهم-فيكتوريا-نولاند-بتصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-1073892858.html
ماسك يتهم فيكتوريا نولاند بتصعيد الصراع في أوكرانيا
ماسك يتهم فيكتوريا نولاند بتصعيد الصراع في أوكرانيا
اتهم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، بتصعيد الصراع بعد تصريحها بشرعية القواعد الروسية في القرم كأهداف لأوكرانيا. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T18:51+0000
2023-02-22T18:51+0000
العالم
إيلون ماسك
فيكتوريا نولاند
أخبار أوكرانيا
تصعيد
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وكتب ماسك في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "لا أحد يدفع بهذه الحرب بقوة أكبر من نولاند".وعلق ماسك على مقال برأي خبير روسي حول تورط الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني بعد كلام نولاند حول شبه جزيرة القرم. وقالت نولاند في وقت سابق إن الولايات المتحدة تدعم الضربات الأوكرانية على منشآت عسكرية في شبه جزيرة القرم ووصفها بأنها "أهداف مشروعة".وفقا لها، لن تكون أوكرانيا آمنة إذا لم تكن شبه جزيرة القرم منزوعة السلاح على الأقل.في اليوم السابق، ذكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نولاد بأنها "مهووسة بدفع أوكرانيا نحو الناتو" ، كما ألقى باللوم عليها وأعضاء آخرين في المؤسسة الأمريكية في السعي إلى المواجهة.
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العالم, إيلون ماسك, فيكتوريا نولاند, أخبار أوكرانيا, تصعيد
العالم, إيلون ماسك, فيكتوريا نولاند, أخبار أوكرانيا, تصعيد

ماسك يتهم فيكتوريا نولاند بتصعيد الصراع في أوكرانيا

18:51 GMT 22.02.2023
© AFP 2023 / DIMITRIOS KAMBOURISالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / DIMITRIOS KAMBOURIS
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اتهم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، بتصعيد الصراع بعد تصريحها بشرعية القواعد الروسية في القرم كأهداف لأوكرانيا.
وكتب ماسك في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "لا أحد يدفع بهذه الحرب بقوة أكبر من نولاند".
وعلق ماسك على مقال برأي خبير روسي حول تورط الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني بعد كلام نولاند حول شبه جزيرة القرم. وقالت نولاند في وقت سابق إن الولايات المتحدة تدعم الضربات الأوكرانية على منشآت عسكرية في شبه جزيرة القرم ووصفها بأنها "أهداف مشروعة".
وفقا لها، لن تكون أوكرانيا آمنة إذا لم تكن شبه جزيرة القرم منزوعة السلاح على الأقل.
في اليوم السابق، ذكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نولاد بأنها "مهووسة بدفع أوكرانيا نحو الناتو" ، كما ألقى باللوم عليها وأعضاء آخرين في المؤسسة الأمريكية في السعي إلى المواجهة.
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