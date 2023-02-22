https://sputnikarabic.ae/20230222/مجلة-علمية-كويكب-يتحرك-بشكل-غريب-بجانب-الأرض-صور-وفيديو-1073871864.html

مجلة علمية: كويكب يتحرك بشكل غريب بجانب الأرض... صور وفيديو

مجلة علمية: كويكب يتحرك بشكل غريب بجانب الأرض... صور وفيديو

أظهر بحث جديد لوكالة "ناسا" أن الكويكب الذي مرّ بشكل غير مستقر في القرب من الأرض، أوائل فبراير/ شباط، له شكل ودوران غير عاديين. 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T11:40+0000

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وألقى علماء الفلك أخيرا نظرة فاحصة على كويكب "يحتمل أن يكون خطيرًا" أثناء مروره بأمان عبر الأرض. ما رأوه فاجأهم "صخرة فضائية ممدودة بشكل غير عادي بالنسبة لكويكب" وهي تدور ببطء أكبر بكثير مما كان متوقعًا.تصدرت صخرة الفضاء عناوين الصحف في ذلك الوقت لأن الباحثين توقعوا أن مدار الكويكب حول الشمس، والذي يستغرق حوالي 621 يومًا، يمكن أن يضعه في مسار تصادم مدمر مع الأرض في عام 2040، ولكن ملاحظات المتابعة في عام 2012 كشفت أن مداره كان أخطأ التقدير بشكل كبير وأنه لا يشكل تهديدًا حقيقيًا لكوكبنا.التقط الباحثون عدة صور للكويكب، وكشفت الصور الغامضة أن الكويكب "2011 إيه جي 5" يبلغ طوله 1600 قدم (500 مترا) وعرضه نحو 500 قدم (150 مترا) بحجم مبنى "إمباير ستيت".ومكنت عمليات المسح بالرادار الباحثين من حساب دوران الكويكب، وكشفت أن الأمر يستغرق حوالي 9 ساعات حتى يكمل الجسم المستطيل دورانا واحدا. هذه فترة دوران أطول بكثير من معظم الكويكبات.وأظهرت الصور الجديدة أيضا بقعا داكنة وأخف وزنا على بعد عدة أقدام على سطح الكويكب، مما قد يشير إلى وجود العديد من السمات السطحية الصغيرة النطاق المتناثرة عبر الكويكب. ولكن ما قد يكون لا يزال لغزا، حسب مجلة "livescience" العلمية.يأمل الباحثون أن البيانات الإضافية حول مسار الكويكب التي جمعتها عمليات المسح بالرادار الجديدة يمكن أن تحدد مكانه في المستقبل، مما قد يساعد في تفسير خصائصه غير العادية.وقال بول تشوداس، مدير مركز فورناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث، في البيان: "ستعمل قياسات المدى الجديدة هذه التي أجراها فريق الرادار الكوكبي على تحسين المكان الذي سيكون فيه في المستقبل، وأضاف أن هذا سيزيد من الفرصة في معرفة المزيد عن هذه الصخرة الفضائية الغريبة".

https://sputnikarabic.ae/20230222/علماء-يكتشفون-أقدم-شكل-دماغ-لأحد-أنواع-الديناصورات-اللاحمة-فيديو-1073869000.html

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