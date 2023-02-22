https://sputnikarabic.ae/20230222/مجنون-وأسوء-رئيس-هجوم-حاد-على-بايدن-من-قبل-البريطانيين-بعد-خطابه-الأخير-1073864106.html
"مجنون وأسوأ رئيس"... هجوم حاد على بايدن من قبل البريطانيين بعد خطابه الأخير
"مجنون وأسوأ رئيس"... هجوم حاد على بايدن من قبل البريطانيين بعد خطابه الأخير
وجه البريطانيون انتقادات حادة للرئيس الأمريكي جوب بايدن بعد خطابه، بعد وصفه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"الديكتاتور الذي يجب أن يخسر". 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T08:27+0000
2023-02-22T08:27+0000
2023-02-22T08:34+0000
العالم
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وعلق أحد قراء صحيفة "ديلي ميل" قائلا: "سيد مجنون، دعني أخبرك بهذا: نصلي من أجل أن يستمر بوتين في متابعة سياساته، لأنه الشخص الذي يمنع العالم من بدء حرب نووية".ووصف قارئ آخر الولايات المتحدة بأنها أكبر تهديد للعالم.وعلق قارئ آخر بشكل ساخر، قائلا: "لقد صدمت لأنه تمكن أن يتذكر اسم بوتين. ربما كان قد كتب على الورقة".في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وارسو إن لا الولايات المتحدة ولا أوروبا تسعيان لقمع أو تدمير روسيا، وحاول أيضا تحدي بيان الرئيس فلاديمير بوتين حول طبيعة العملية الخاصة في أوكرانيا، قائلاً إنها "لم تكن ضرورية أبدًا".
https://sputnikarabic.ae/20230221/بايدن-الروس-ليسوا-أعداء-لنا-ولا-نسعى-لتدمير-بلادهم-1073848416.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
"مجنون وأسوأ رئيس"... هجوم حاد على بايدن من قبل البريطانيين بعد خطابه الأخير
08:27 GMT 22.02.2023 (تم التحديث: 08:34 GMT 22.02.2023) تابعنا عبر
وجه البريطانيون انتقادات حادة للرئيس الأمريكي جوب بايدن بعد خطابه، بعد وصفه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"الديكتاتور الذي يجب أن يخسر".
وعلق أحد قراء صحيفة "ديلي ميل" قائلا: "سيد مجنون، دعني أخبرك بهذا: نصلي من أجل أن يستمر بوتين في متابعة سياساته، لأنه الشخص الذي يمنع العالم من بدء حرب نووية".
ليعلق آخر قائلا: "بايدن لا يريد محادثات سلام بشأن أوكرانيا، فهو يعرف فقط كيفية إثارة الصراعات".
ووصف قارئ آخر الولايات المتحدة بأنها أكبر تهديد للعالم.
وعلق قارئ آخر بشكل ساخر، قائلا: "لقد صدمت لأنه تمكن أن يتذكر اسم بوتين. ربما كان قد كتب على الورقة".
ووصف قارئ آخر بايدن، بأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وارسو إن لا الولايات المتحدة ولا أوروبا تسعيان لقمع أو تدمير روسيا، وحاول أيضا تحدي بيان الرئيس فلاديمير بوتين حول طبيعة العملية الخاصة في أوكرانيا، قائلاً إنها "لم تكن ضرورية أبدًا".