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https://sputnikarabic.ae/20230222/محكمة-أمن-الدولة-الأردنية-تقضي-بإعدام-3-أشخاص-في-قضية-خلية-السلط-1073867393.html
محكمة أمن الدولة الأردنية تقضي بإعدام 3 أشخاص في قضية "خلية السلط"
محكمة أمن الدولة الأردنية تقضي بإعدام 3 أشخاص في قضية "خلية السلط"
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام بحق 3 أشخاص من المتهمين الرئيسين فيما يعرف بقضية "خلية السلط الإرهابية". 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T09:42+0000
2023-02-22T09:42+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الأردنية- بترا، بأن "محكمة أمن الدولة الأردنية حكمت بالإعدام على 3 أشخاص من المتهمين الرئيسين فيما يعرف بقضية "خلية السلط الإرهابية"، والتي أوقفت السلطات الأردنية على ذمتها 14 متهما.وأضافت الوكالة أن "النيابة العامة العسكرية الأردنية طلبت من محكمة أمن الدولة الارتقاء بالعقوبة إلى حدها الأقصى بحق المُدانين بقضية السلط الإرهابية".وكانت الحكومة الأردنية قالت في أغسطس/ آب 2018، إن 4 من عناصرها الأمنية قتلوا خلال مداهمة أمنية بحثا عن متورطين في تفجير استهدف قوات الأمن.وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة آنذاك جمانة غنيمات، إن الأجهزة الأمنية المختصة نفذت مداهمة في موقع خلية إرهابية بعد الاشتباه بتورّطها في حادثة الفحيص الإرهابية، حيث تحركت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية إلى مدينة السلط لإلقاء القبض على المشتبه بتورطهم في هذه العملية.وأعلن الديوان الملكي في الأردن، حينها، تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان لمدة ثلاثة أيام.وجاء هذا القرار حدادا على أرواح قتلى القوى الأمنية الذين قضوا جراء العمل الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في مدينة الفحيص، خلال المداهمة لموقع الخلية الإرهابية المتورطة في مدينة السلط.
https://sputnikarabic.ae/20180812/الأردن-الحداد-قتلى-الجيش-1034551072.html
https://sputnikarabic.ae/20180811/السلط-الأردن-بيان-الحكومة-الأمن-مداهمة-1034541390.html
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أخبار الأردن, أحداث الأردن, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي

محكمة أمن الدولة الأردنية تقضي بإعدام 3 أشخاص في قضية "خلية السلط"

09:42 GMT 22.02.2023
© Sputnik . Basil Shartouhإجراءات أمنية جديدة لضبط الحدود السورية الأردنية بدعم من الشرطة العسكرية الروسية
إجراءات أمنية جديدة لضبط الحدود السورية الأردنية بدعم من الشرطة العسكرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Sputnik . Basil Shartouh
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أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام بحق 3 أشخاص من المتهمين الرئيسين فيما يعرف بقضية "خلية السلط الإرهابية".
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية- بترا، بأن "محكمة أمن الدولة الأردنية حكمت بالإعدام على 3 أشخاص من المتهمين الرئيسين فيما يعرف بقضية "خلية السلط الإرهابية"، والتي أوقفت السلطات الأردنية على ذمتها 14 متهما.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2018
الأردن تعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح قتلى القوى الأمنية
12 أغسطس 2018, 11:50 GMT
وأضافت الوكالة أن "النيابة العامة العسكرية الأردنية طلبت من محكمة أمن الدولة الارتقاء بالعقوبة إلى حدها الأقصى بحق المُدانين بقضية السلط الإرهابية".
وكانت الحكومة الأردنية قالت في أغسطس/ آب 2018، إن 4 من عناصرها الأمنية قتلوا خلال مداهمة أمنية بحثا عن متورطين في تفجير استهدف قوات الأمن.
وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة آنذاك جمانة غنيمات، إن الأجهزة الأمنية المختصة نفذت مداهمة في موقع خلية إرهابية بعد الاشتباه بتورّطها في حادثة الفحيص الإرهابية، حيث تحركت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية إلى مدينة السلط لإلقاء القبض على المشتبه بتورطهم في هذه العملية.
الأمن الأردني في مدينة السلط بعد عملية مداهمة لوكر إرهابيين مشتبهين في تنفيذ تفجير في الفحيص - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2018
الأردن يكشف تفاصيل عملية أمنية وسط البلاد
11 أغسطس 2018, 18:31 GMT
وأعلن الديوان الملكي في الأردن، حينها، تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان لمدة ثلاثة أيام.
وجاء هذا القرار حدادا على أرواح قتلى القوى الأمنية الذين قضوا جراء العمل الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في مدينة الفحيص، خلال المداهمة لموقع الخلية الإرهابية المتورطة في مدينة السلط.
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