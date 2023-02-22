https://sputnikarabic.ae/20230222/مدرعة-تيرميناتور-الروسية-تستهدف-مواقع-أوكرانية-فيديو--1073861436.html
مدرعة "تيرميناتور" الروسية تستهدف مواقع أوكرانية... فيديو
مدرعة "تيرميناتور" الروسية تستهدف مواقع أوكرانية... فيديو
نشرت صحيفة روسية مقطع فيديو مذهلا لعمل عربة دعم الدبابات المدرعة "تيرميناتور" على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كريمينايا. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T08:20+0000
2023-02-22T08:20+0000
2023-02-22T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهر الفيديو أن المدرعة تقوم بصب رشقات نارية من مدفعين أوتوماتيكيين في مواقع المسلحين الأوكرانيين."تيرميناتور" (المدمر)- دبابة مصممة لحماية الدبابات الأخرى، وخاصة خلال العمليات القتالية في المدن. وهي مصممة على أساس دبابة تي-72. ومزودة بمجموعة كاملة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك بمدفعين 30 ملم، وأربعة صواريخ مضادة للدبابات "أتاك-تي" ومدفع رشاش ثقيل. وهذا يسمح لـ"تيرميناتور" بالقتال ضد المشاة والعربات المدرعة الخفيفة وكذلك ضد الدبابات ومواقع إطلاق النار المحصنة، حسب مجلة "روسكويه أروجيه".وتعد "تيرميناتور " من المدرعات الفعالة خلال المعارك، حيث تستطيع مدافعها الرشاشة الثنائية استهداف عشرات الدبابات في وقت قياسي.وقد ظهرت النسخة الأولى من "تيرميناتور" في نهاية التسعينات. وكان يتألف طاقم المدرعة من 5 أشخاص، وصنّعت على أساس تي-90.
https://sputnikarabic.ae/20230221/رئيسة-الوزراء-الإيطالية-من-كييف-لم-نناقش-مسألة-توريد-مقاتلات-إلى-أوكرانيا-1073849180.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مدرعة "تيرميناتور" الروسية تستهدف مواقع أوكرانية... فيديو
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نشرت صحيفة روسية مقطع فيديو مذهلا لعمل عربة دعم الدبابات المدرعة "تيرميناتور" على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كريمينايا.
وأظهر الفيديو أن المدرعة تقوم بصب رشقات نارية من مدفعين أوتوماتيكيين في مواقع المسلحين الأوكرانيين.
"تيرميناتور" (المدمر)- دبابة مصممة لحماية الدبابات الأخرى، وخاصة خلال العمليات القتالية في المدن. وهي مصممة على أساس دبابة تي-72. ومزودة بمجموعة كاملة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك بمدفعين 30 ملم، وأربعة صواريخ مضادة للدبابات "أتاك-تي" ومدفع رشاش ثقيل. وهذا يسمح لـ"تيرميناتور" بالقتال ضد المشاة والعربات المدرعة الخفيفة وكذلك ضد الدبابات ومواقع إطلاق النار المحصنة، حسب مجلة "روسكويه أروجيه"
.
وتعد "تيرميناتور " من المدرعات الفعالة خلال المعارك، حيث تستطيع مدافعها الرشاشة الثنائية استهداف عشرات الدبابات في وقت قياسي.
وقد ظهرت النسخة الأولى من "تيرميناتور" في نهاية التسعينات. وكان يتألف طاقم المدرعة من 5 أشخاص، وصنّعت على أساس تي-90.