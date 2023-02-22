https://sputnikarabic.ae/20230222/مساعدات-إغاثية-شيشانية-لمتضرري-الزلزال-في-مراكز-إيواء-باللاذقية-صور-1073889715.html

مساعدات إغاثية شيشانية لمتضرري الزلزال في مراكز إيواء باللاذقية... صور

مساعدات إغاثية شيشانية لمتضرري الزلزال في مراكز إيواء باللاذقية... صور

وزّعت جمهورية الشيشان الروسية، اليوم الأربعاء، مساعدات إنسانية وإغاثية على المتضررين جراء الزلزال، والموجودين في مركزي الإيواء بمدينة الأسد الرياضية وملعب... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T17:28+0000

2023-02-22T17:28+0000

2023-02-22T17:28+0000

تقارير سبوتنيك

مساعدة

زلزال

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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية أن المساعدات الإنسانية التي تم توزيعها اليوم، يبلغ وزنها 30 طنا، وتتضمن مواد غذائية أساسية، حليب أطفال، وسائد، بطانيات، فرشات، ألبسة.وقال عثمان أوسمايوف معاون مفتي الشيشان وممثل الصندوق الخيري الإقليمي لجمعية الشهيد أحمد حاج قاديروف في تصريح نقلته وكالة "سبوتنيك": "هذه المساعدات الجديدة تأتي في إطار المساعدات الإنسانية التي تم ارسالها غداة وقوع الزلزال في 6 شباط الجاري، بتوجيه من الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف لمساندة المتضررين جراء الزلزال".وتم تفريغ حمولة 4 شاحنات من المساعدات الإنسانية في مستودع بمدينة الأسد الرياضية الذي يضم نحو 2000 عائلة متضررة جراء الزلزال، بالإضافة لتفريغ ثلاث شاحنات في مركز الإيواء الموجود في ملعب الباسل الذي يوجد فيه حوالي 120عائلة متضررة.وأشار أوسمايوف إلى وصول طائرة يوم الإثنين الماضي محملة ب36 طناً من المساعدات الإنسانية تم توزيعها في مراكز الإيواء بمحافظة حلب، بالإضافة لطائرتين أخريتين محملتين ب62 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية، تم توزيع جزء منها في منطقة القرداحة بريف اللاذقية، والجزء الآخر على مراكز الإيواء في محافظة حماه.وأضاف: "كما قمنا اليوم بتوزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي وصلت أمس، ويبلغ وزنها 30 طناً، حيث تم تفريغ حمولة 4 شاحنات من المساعدات الإنسانية في مدينة الأسد الرياضية، وتفريغ ثلاث شاحنات في مركز إيواء ملعب الباسل".وأكد أوسمايوف استمرار العمل بتوزيع المساعدات الإنسانية بالمحافظات المتضررة، حيث سيتم توزيع جزء من هذه المساعدات في محافظتي حماة وحمص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية السورية لمعرفة احتياجات مراكز الإيواء ومن ثم إبلاغ الحكومة الشيشانية لتأمينها للشعب السوري.وشدد أوسمايوف على استمرار وقوف الشيشان إلى جانب سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لها لمساندة المتضررين من الزلزال ورفع مستوى الاستحابة للكارثة، بما يجسد عمق علاقات الأخوة التي تربط سورية والشيشان.وأضاف أوسمايوف: "سوريا بلد شقيق نحبه كثيراً، وسنواصل دعم الشعب السوري والوقوف إلى جانبه في السراء والضراء".وكانت وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي مساء أمس طائرة من جمهورية الشيشان تحمل أكثر من 17 طناً من المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من الزلزال.وقال مساعد المفتي الأعلى لجمهورية الشيشان عثمان أوسمايوف: إنه "سيتم تسليم الشحنة إلى المناطق المحتاجة في محافظة طرطوس".

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