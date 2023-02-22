https://sputnikarabic.ae/20230222/مصر-تدين-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-لنابلس-وتحذر-من-التصعيد-الخطير-1073886771.html
مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لنابلس وتحذر من التصعيد "الخطير"
مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لنابلس وتحذر من التصعيد "الخطير"
أدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس بالضفة الغربية، معربة عن قلقها إزاء التصعيد "المستمر والخطير" على الأراضي الفلسطينية. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T16:35+0000
2023-02-22T16:35+0000
2023-02-22T16:35+0000
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القاهرة- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأربعاء عن وزارة الخارجية المصرية.وقال البيان: "أدانت جمهورية مصر العربية اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، مما أسفر عن فقدان أرواح عشرة ضحايا من الفلسطينيين، وإصابة أكثر من مائة آخرين حتى الآن".وعبرت مصر عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المتواصل والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة الأخيرة.وقال البيان إن "هذا التصعيد يزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي."واعتبرت وزارة الخارجية أنه يضر بفرص إعادة إحياء عملية السلام على أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 10 مواطنين برصاص إسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.وأدانت الرئاسة الفلسطينية، في بيان ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة نابلس محملة حكومة تل أبيب مسؤولية التصعيد "الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع".
https://sputnikarabic.ae/20230222/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يصف-العدوان-الإسرائيلي-على-نابلس-بـالإرهاب-المنظم-1073873517.html
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سبوتنيك عربي
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مصر, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار نابلس, العالم العربي
مصر, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار نابلس, العالم العربي
مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لنابلس وتحذر من التصعيد "الخطير"
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أدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس بالضفة الغربية، معربة عن قلقها إزاء التصعيد "المستمر والخطير" على الأراضي الفلسطينية.
القاهرة- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأربعاء عن وزارة الخارجية المصرية.
وقال البيان: "أدانت جمهورية مصر العربية اقتحام القوات الإسرائيلية
لمدينة نابلس الفلسطينية، مما أسفر عن فقدان أرواح عشرة ضحايا من الفلسطينيين، وإصابة أكثر من مائة آخرين حتى الآن".
وعبرت مصر عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المتواصل والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة الأخيرة.
وقال البيان إن "هذا التصعيد يزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي."
واعتبرت وزارة الخارجية أنه يضر بفرص إعادة إحياء عملية السلام على أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 10 مواطنين برصاص إسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، في بيان ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي
المتواصل على مدينة نابلس محملة حكومة تل أبيب مسؤولية التصعيد "الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع".