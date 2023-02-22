https://sputnikarabic.ae/20230222/مقارنة-بين-الإمكانات-النووية-لحلف-الناتو-وروسيا-1073881745.html
مقارنة بين الإمكانات النووية لحلف الناتو وروسيا
مقارنة بين الإمكانات النووية لحلف الناتو وروسيا
أعلنت موسكو أن أحد أسباب تعليق معاهدة "ستارت" هو حقيقة أن المعاهدة لا تأخذ في الاعتبار الترسانات الاستراتيجية لكل من بريطانيا العظمى وفرنسا. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T14:38+0000
2023-02-22T14:38+0000
2023-02-22T14:43+0000
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وأنه إذا تمت إضافتها إلى مؤشرات الولايات المتحدة الأمريكية، فإن عدد الرؤوس الحربية المنشورة سيكون عددها أكثر من روسيا بمئات عدة.اقرأ أيضا - الدوما الروسي يصادق على تعليق معاهدة "ستارت"ما هو إجمالي الإمكانات النووية لحلف "الناتو"... تشاهدونها في الرسم البياني الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك".
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика, روسيا, رصد عسكري, الناتو
انفوجرافيك, инфографика, روسيا, رصد عسكري, الناتو
مقارنة بين الإمكانات النووية لحلف الناتو وروسيا
14:38 GMT 22.02.2023 (تم التحديث: 14:43 GMT 22.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت موسكو أن أحد أسباب تعليق معاهدة "ستارت" هو حقيقة أن المعاهدة لا تأخذ في الاعتبار الترسانات الاستراتيجية لكل من بريطانيا العظمى وفرنسا.
وأنه إذا تمت إضافتها إلى مؤشرات الولايات المتحدة الأمريكية، فإن عدد الرؤوس الحربية المنشورة سيكون عددها أكثر من روسيا بمئات عدة.
ما هو إجمالي الإمكانات النووية لحلف "الناتو"... تشاهدونها في الرسم البياني الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك".