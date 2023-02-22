https://sputnikarabic.ae/20230222/مقتل-7-عناصر-بحركة-الشباب-في-قصف-أمريكي-بالصومال-1073897569.html
مقتل 7 عناصر بحركة الشباب في قصف أمريكي بالصومال
مقتل 7 عناصر بحركة الشباب في قصف أمريكي بالصومال
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي قتل 7 مسلحين من حركة الشباب في غارة جوية في الصومال. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T20:51+0000
2023-02-22T20:51+0000
2023-02-22T20:51+0000
الصومال
الجيش الأمريكي
تمرد
قصف
العالم العربي
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واشنطن- سبوتنيك. وقالت القيادة الأمريكية في بيان: "القصف وقع في منطقة نائية بالقرب من غالمودوغ على مسافة نحو 510 كيلومترات شمال شرق مقديشو. التقييم المبدئي هو أن القصف أسفر عن مقتل 7 من مقاتلي حركة الشباب".وأضاف أن الغارة الجوية نفذت في 21 فبراير/ شباط بناء على طلب من الحكومة الصومالية.وفي الشهر الماضي، أعلن الجيش الأمريكي، أن غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية شرق العاصمة الصومالية مقديشو، أدت إلى سقوط نحو 30 عنصرا من "حركة الشباب".وحركة "الشباب" هي منظمة متطرفة مقرها الصومال، ولها صلات بتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا).وقادت حركة "الشباب" تمردا ضد الحكومة الصومالية، وشنت العديد من الهجمات، في محاولة لفرض الشريعة الإسلامية في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230218/أعضاء-مجلس-الشعب-الصومالي-يتبرعون-بـ-20-من-رواتبهم-لمتضرري-زلزال-تركيا-1073688230.html
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الصومال, الجيش الأمريكي, تمرد, قصف, العالم العربي
الصومال, الجيش الأمريكي, تمرد, قصف, العالم العربي
مقتل 7 عناصر بحركة الشباب في قصف أمريكي بالصومال
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أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي قتل 7 مسلحين من حركة الشباب في غارة جوية في الصومال.
واشنطن- سبوتنيك. وقالت القيادة الأمريكية
في بيان: "القصف وقع في منطقة نائية بالقرب من غالمودوغ على مسافة نحو 510 كيلومترات شمال شرق مقديشو. التقييم المبدئي هو أن القصف أسفر عن مقتل 7 من مقاتلي حركة الشباب".
وأضاف أن الغارة الجوية نفذت في 21 فبراير/ شباط بناء على طلب من الحكومة الصومالية.
وفي الشهر الماضي، أعلن الجيش الأمريكي، أن غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية شرق العاصمة الصومالية مقديشو، أدت إلى سقوط نحو 30 عنصرا من "حركة الشباب".
وحركة "الشباب"
هي منظمة متطرفة مقرها الصومال، ولها صلات بتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا).
وقادت حركة "الشباب" تمردا ضد الحكومة الصومالية، وشنت العديد من الهجمات، في محاولة لفرض الشريعة الإسلامية في البلاد.