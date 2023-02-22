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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230222/ميدفيديف-إذا-أرادت-أمريكا-هزيمتنا-سندافع-عن-أنفسنا-بالسلاح-النووي-1073858621.html
ميدفيديف: إذا أرادت أمريكا هزيمتنا سندافع عن أنفسنا بالسلاح النووي
ميدفيديف: إذا أرادت أمريكا هزيمتنا سندافع عن أنفسنا بالسلاح النووي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف،بأن "روسيا ستمزق إلى قطع إذا أوقفت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا دون تحقيق النصر". 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T07:23+0000
2023-02-22T07:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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نشر ميدفيديف على قناته الخاصة على "تلغرام"، قائلا: "قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه في وارسو "إذا أوقفت روسيا العملية فسوف تنتهي -الحرب- الآن. إذا توقف الأوكرانيون عن الدفاع عن أنفسهم، فستكون هذه نهاية أوكرانيا".وأضاف تشعر الولايات المتحدة بتفوقها وإفلاتها من العقاب، في حين أنه من الواضح لجميع القوى المسؤولة أنه إذا كانت الدول تريد هزيمة روسيا، فنحن على شفا صراع عالمي.هذا وكان ميدفيديف قد صرح في وقت سابق بأنه ومن خلال تعليق العمل بمعاهدة "ستارت 3" حصلت الولايات المتحدة على ما تستحقه بسياستها العقيمة المعادية لروسيا.وأضاف ميدفيديف قائلا: "لا يمكن محاربة روسيا من جهة، والتظاهر من جهة أخرى بأن الأمور تسير كالمعتاد في مجال الاستقرار الاستراتيجي".
https://sputnikarabic.ae/20230221/ميدفيديف-بشأن-تعليق-العمل-بمعاهدة-ستارت-واشنطن-تستحق-ذلك-بسياستها-العقيمة-المعادية-لروسيا-1073829125.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ميدفيديف: إذا أرادت أمريكا هزيمتنا سندافع عن أنفسنا بالسلاح النووي

07:23 GMT 22.02.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف،بأن "روسيا ستمزق إلى قطع إذا أوقفت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا دون تحقيق النصر".
نشر ميدفيديف على قناته الخاصة على "تلغرام"، قائلا: "قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه في وارسو "إذا أوقفت روسيا العملية فسوف تنتهي -الحرب- الآن. إذا توقف الأوكرانيون عن الدفاع عن أنفسهم، فستكون هذه نهاية أوكرانيا".
وأردف: "إذا روسيا أوقفت العملية العسكرية الخاصة دون تحقيق النصر، فلن تكون روسيا موجودة، وستتمزق لأشلاء. وإذا توقفت الولايات المتحدة عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، فإن الحرب ستنتهي".
وأضاف تشعر الولايات المتحدة بتفوقها وإفلاتها من العقاب، في حين أنه من الواضح لجميع القوى المسؤولة أنه إذا كانت الدول تريد هزيمة روسيا، فنحن على شفا صراع عالمي.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
ميدفيديف: تعليق العمل بمعاهدة "ستارت" جاء ردا على سياسة واشنطن المعادية لروسيا
أمس, 13:44 GMT
وإذا أرادت الولايات المتحدة هزيمة روسيا، فيحق لنا الدفاع عن أنفسنا بأي سلاح، بما في ذلك السلاح النووي.
هذا وكان ميدفيديف قد صرح في وقت سابق بأنه ومن خلال تعليق العمل بمعاهدة "ستارت 3" حصلت الولايات المتحدة على ما تستحقه بسياستها العقيمة المعادية لروسيا.
وأضاف ميدفيديف قائلا: "لا يمكن محاربة روسيا من جهة، والتظاهر من جهة أخرى بأن الأمور تسير كالمعتاد في مجال الاستقرار الاستراتيجي".
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