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https://sputnikarabic.ae/20230222/ناسا-تكشف-عن-خسائر-بالمليارات-في-الشرق-الأوسط-جراء-العواصف-الترابية-1073870310.html
"ناسا" تكشف عن خسائر بالمليارات في الشرق الأوسط جراء العواصف الترابية
"ناسا" تكشف عن خسائر بالمليارات في الشرق الأوسط جراء العواصف الترابية
تمكنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، من رصد خطر العواصف الترابية في جميع أنحاء العالم، من خلال جهاز جديد عالي التقنية يسمى "إي إم آي تي" (EMIT). 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T10:31+0000
2023-02-22T10:31+0000
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وحسب شبكة "CNN" الأمريكية، تم "رصد خسائر بالمليارات في عدد من المناطق من بينها منطقة الشرق الأوسط".وأوضحت الشبكة أن "جهاز EMIT هو مقياس طيف تصويري جرى اختراعه من قبل وكالة "ناسا"، ويستخدم على نطاق واسع في البعثات الفضائية للوكالة لقياس الضوء في الأطوال الموجية المرئية والأشعة تحت الحمراء".وأضافت أن "هذا الجهاز يساعد في رسم خرائط ألوان العواصف الترابية، إذ يمكن للعلماء استخدام البيانات الموجودة في نماذجهم المناخية لمعرفة كيفية تسخين المعادن المختلفة للكوكب أو تبريدها".وتابعت: ويمكن أن تسبب العواصف الترابية أمراض الجهاز التنفسي، وتضر بالماشية وتفسد المحاصيل، ناهيك عن تعطيل حركة المواصلات، ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدر الخسائر الناجمة عن تلك الرياح بنحو 13 مليار دولار سنوياً.وكان قد جرى إطلاق مقياس "إي إم آي تي" في يوليو/ تموز من العام الماضي، وهو متصل بمحطة الفضاء الدولية ويدور حول الأرض 16 مرة في اليوم، لرسم خرائط التركيب المعدني لسطح الكوكب، من خلال جمع البيانات حول الأطياف، وقياس أطوال موجات الضوء المختلفة التي تنبعث من ألوان مختلفة.وتعتبر العواصف الرملية والترابية أمراً حيوياً لكوكب الأرض، حيث تحمل تربة مغذية عبر البلدان والقارات وتساعد على ازدهار الحياة النباتية، فعلى سبيل المثال يغذي الغبار من الصحراء الكبرى الأشجار في غابات الأمازون المطيرة، حيث تفتقر التربة إلى العناصر الغذائية الضرورية.
https://sputnikarabic.ae/20220826/إيران-وسوريا-والعراق-يبحثون-السيطرة-على-العواصف-الترابية-1066857859.html
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أخبار الشرق الأوسط, منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الشرق الأوسط, منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

"ناسا" تكشف عن خسائر بالمليارات في الشرق الأوسط جراء العواصف الترابية

10:31 GMT 22.02.2023
© AFP 2023 / Zaid Al-Obeidiعاصفة رملية تجتاح مباني البلدة القديمة ، على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
عاصفة رملية تجتاح مباني البلدة القديمة ، على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل شمال العراق، في 7 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / Zaid Al-Obeidi
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تمكنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، من رصد خطر العواصف الترابية في جميع أنحاء العالم، من خلال جهاز جديد عالي التقنية يسمى "إي إم آي تي" (EMIT).
وحسب شبكة "CNN" الأمريكية، تم "رصد خسائر بالمليارات في عدد من المناطق من بينها منطقة الشرق الأوسط".
وأوضحت الشبكة أن "جهاز EMIT هو مقياس طيف تصويري جرى اختراعه من قبل وكالة "ناسا"، ويستخدم على نطاق واسع في البعثات الفضائية للوكالة لقياس الضوء في الأطوال الموجية المرئية والأشعة تحت الحمراء".
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وأضافت أن "هذا الجهاز يساعد في رسم خرائط ألوان العواصف الترابية، إذ يمكن للعلماء استخدام البيانات الموجودة في نماذجهم المناخية لمعرفة كيفية تسخين المعادن المختلفة للكوكب أو تبريدها".
وتابعت: ويمكن أن تسبب العواصف الترابية أمراض الجهاز التنفسي، وتضر بالماشية وتفسد المحاصيل، ناهيك عن تعطيل حركة المواصلات، ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدر الخسائر الناجمة عن تلك الرياح بنحو 13 مليار دولار سنوياً.
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وكان قد جرى إطلاق مقياس "إي إم آي تي" في يوليو/ تموز من العام الماضي، وهو متصل بمحطة الفضاء الدولية ويدور حول الأرض 16 مرة في اليوم، لرسم خرائط التركيب المعدني لسطح الكوكب، من خلال جمع البيانات حول الأطياف، وقياس أطوال موجات الضوء المختلفة التي تنبعث من ألوان مختلفة.
وتعتبر العواصف الرملية والترابية أمراً حيوياً لكوكب الأرض، حيث تحمل تربة مغذية عبر البلدان والقارات وتساعد على ازدهار الحياة النباتية، فعلى سبيل المثال يغذي الغبار من الصحراء الكبرى الأشجار في غابات الأمازون المطيرة، حيث تفتقر التربة إلى العناصر الغذائية الضرورية.
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