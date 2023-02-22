https://sputnikarabic.ae/20230222/وانغ-يي-الصين-تحتفظ-بموقف-موضوعي-حيال-الأزمة-الأوكرانية-وستقوم-بدور-بناء-في-التسوية-1073883203.html
وانغ يي: الصين تحتفظ بموقف موضوعي حيال الأزمة الأوكرانية وستقوم بدور بناء في التسوية
وانغ يي: الصين تحتفظ بموقف موضوعي حيال الأزمة الأوكرانية وستقوم بدور بناء في التسوية
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، أن الصين ستلتزم بموقف موضوعي حيال الأزمة الأوكرانية والقيام بدور... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
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2023-02-22T15:00+0000
2023-02-22T15:00+0000
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ونقل بيان للخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو: "الصين ستلتزم، كما في السابق، بموقف موضوعي وحيادي بشأن القضية الأوكرانية".وأعرب وانغ يي عن امتنانه لروسيا على استعدادها لحل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار والمفاوضات.وشدد وانغ يي أن "العلاقات الصينية الروسية ليست موجهة ضد أي دولة أخرى ولن نتسامح مع التهديدات والتدخلات الأجنبية"، مضيفًا أن "الصين مستعدة لتعميق الثقة السياسية والتنسيق الاستراتيجي مع روسيا لحماية مصالح البلدين المشروعة".
https://sputnikarabic.ae/20230222/وانغ-يي-الصين-وروسيا-تتحركان-بما-يتماشى-مع-تشكيل-عالم-متعدد-الأقطاب--1073866722.html
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العالم, الصين, علاقات, روسيا
العالم, الصين, علاقات, روسيا
وانغ يي: الصين تحتفظ بموقف موضوعي حيال الأزمة الأوكرانية وستقوم بدور بناء في التسوية
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أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، أن الصين ستلتزم بموقف موضوعي حيال الأزمة الأوكرانية والقيام بدور بناء في التسوية السياسية للأزمة.
ونقل بيان للخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو: "الصين ستلتزم، كما في السابق، بموقف موضوعي وحيادي بشأن القضية الأوكرانية".
وأعرب وانغ يي عن امتنانه لروسيا على استعدادها لحل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار والمفاوضات.
وشدد وانغ يي أن "العلاقات الصينية الروسية ليست موجهة ضد أي دولة أخرى ولن نتسامح مع التهديدات والتدخلات الأجنبية"، مضيفًا أن "الصين مستعدة لتعميق الثقة السياسية والتنسيق الاستراتيجي مع روسيا لحماية مصالح البلدين المشروعة".