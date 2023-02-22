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وانغ يي: الصين وروسيا تتحركان بما يتماشى مع تشكيل عالم متعدد الأقطاب
وانغ يي: الصين وروسيا تتحركان بما يتماشى مع تشكيل عالم متعدد الأقطاب
أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من تقلب الوضع الدولي، إلا أن الصين وروسيا تحافظان على التصميم... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T09:37+0000
2023-02-22T09:37+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال وانغ يي، خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو: "بفضل التوجه الاستراتيجي للرئيس شي جين بينغ والرئيس بوتين، تحافظ علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا في العصر الجديد على قوة دفع عالية للتنمية. على الرغم من تقلب الوضع الدولي، تحافظ الصين وروسيا دائمًا على التصميم الاستراتيجي، وتتحركان بثبات وثقة بما يتماشى مع تشكيل عالم متعدد الأقطاب، وتظلان ملتزمتين بتعددية الأقطاب".وتابع وانغ يي: "إن هذا العام هو العام الأول للتنفيذ الشامل لنتائج المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وسوف نتبع بحزم سياسة خارجية مستقلة"، مؤكدا على "مواصلة تنفيذ استراتيجية الانفتاح بروح المنفعة المتبادلة والمكسب".وخلال الاجتماع، اتفق الطرفان على تكثيف التعاون متعدد الأطراف وتعزيز الجهود لتحسين الحوكمة العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230222/لافروف-العلاقات-بين-روسيا-والصين-تتطور-بشكل-ديناميكي-1073865712.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

وانغ يي: الصين وروسيا تتحركان بما يتماشى مع تشكيل عالم متعدد الأقطاب

09:37 GMT 22.02.2023
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINISوزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINIS
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أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من تقلب الوضع الدولي، إلا أن الصين وروسيا تحافظان على التصميم الاستراتيجي، وتتحركان بحزم بما يتماشى مع تشكيل عالم متعدد الأقطاب.
موسكو - سبوتنيك. وقال وانغ يي، خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو: "بفضل التوجه الاستراتيجي للرئيس شي جين بينغ والرئيس بوتين، تحافظ علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا في العصر الجديد على قوة دفع عالية للتنمية. على الرغم من تقلب الوضع الدولي، تحافظ الصين وروسيا دائمًا على التصميم الاستراتيجي، وتتحركان بثبات وثقة بما يتماشى مع تشكيل عالم متعدد الأقطاب، وتظلان ملتزمتين بتعددية الأقطاب".
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
لافروف: العلاقات بين روسيا والصين تتطور بشكل ديناميكي
09:05 GMT
وتابع وانغ يي: "إن هذا العام هو العام الأول للتنفيذ الشامل لنتائج المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وسوف نتبع بحزم سياسة خارجية مستقلة"، مؤكدا على "مواصلة تنفيذ استراتيجية الانفتاح بروح المنفعة المتبادلة والمكسب".
وخلال الاجتماع، اتفق الطرفان على تكثيف التعاون متعدد الأطراف وتعزيز الجهود لتحسين الحوكمة العالمية.
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