https://sputnikarabic.ae/20230222/وزير-الخارجية-الإيراني-نتطلع-إلى-رفع-مستوى-علاقاتنا-مع-مصر-والسعودية-1073868371.html

وزير الخارجية الإيراني: نتطلع إلى رفع مستوى علاقاتنا مع مصر والسعودية

وزير الخارجية الإيراني: نتطلع إلى رفع مستوى علاقاتنا مع مصر والسعودية

أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، عن "تطلع بلاده إلى رفع مستوى علاقاتها مع مصر والسعودية"، موجهًا الشكر إلى العراق على دوره... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

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طهران- سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد: "نتطلع إلى رفع مستوى العلاقات مع مصر والسعودية، ونشكر العراق على دوره في تعزيز التعاون والحوار بين إيران والسعودية".وأضاف أن "إيران ترحب بالدبلوماسية والحوار في حسم الملف النووي والعودة إلى الاتفاق النووي والتوصل إلى صيغة قوية ومستدامة وثابتة، لكن المسؤولين الأمريكيين يطلقون تصريحات متناقضة".وتابع عبد اللهيان: "طهران تدعم بغداد وتشكر المسؤولين هناك على تعزيز الحوار الإقليمي وتدعم تعزيز أمن العراق وسيادته وفي مواجهته للإرهابيين، فبغداد اتخذت إجراءات مهمة لمنع استخدام أراضيها من قبل الإرهابيين، ومستمرون في جهودنا لتطوير العلاقات".وقام وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مطلع الشهر الجاري، بزيارة إلى بغداد، حيث استعرض ملف استئناف المفاوضات السعودية – الإيرانية، برعاية الحكومة العراقية.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن لقاء جمعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد2" في الأردن.وقال عبد اللهيان إن "وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران"، مشيرًا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع بوزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت.وأجريت آخر جولة معلنة من الحوار بين البلدين في أبريل/ نيسان 2022، وتوقف الحوار دون التوصل إلى اتفاق، رغم تصريحات قادة البلدين بالرغبة في غلق هذا الملف وإقامة علاقة ثنائية قائمة على احترام الآخر.

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