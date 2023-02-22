https://sputnikarabic.ae/20230222/وزير-الخارجية-الإيراني-يزور-موقع-اغتيال-قاسم-سليماني-في-بغداد-فيديو-1073858141.html
وزير الخارجية الإيراني يزور موقع اغتيال قاسم سليماني في بغداد... فيديو
وزير الخارجية الإيراني يزور موقع اغتيال قاسم سليماني في بغداد... فيديو
وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، فجر اليوم الأربعاء، إلى مطار بغداد على رأس وفد، تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T07:02+0000
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وحسب وكالة أنباء "فارس"، قام عبد اللهيان والوفد المرافق فور وصوله لبغداد بزيارة موقع اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، وأدى لروحه التحية.ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني محادثات رسمية مع نظيره العراقي.كما سيلتقي أيضا مع الرئيس العراقي ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن الوطني العراقي.وتهدف زيارة الوزير الإيراني إلى العراق لبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الإقليمي بين البلدين.وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230128/بومبيو-يكشف-تفاصيل-اغتيال-قاسم-سليماني-استغرقت-5-دقائق-فقط-1072805098.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, العالم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, العالم, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية الإيراني يزور موقع اغتيال قاسم سليماني في بغداد... فيديو
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وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، فجر اليوم الأربعاء، إلى مطار بغداد على رأس وفد، تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين.
وحسب وكالة أنباء "فارس"، قام عبد اللهيان والوفد المرافق فور وصوله لبغداد بزيارة موقع اغتيال الجنرال قاسم سليماني
قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، وأدى لروحه التحية.
ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني محادثات رسمية مع نظيره العراقي.
كما سيلتقي أيضا مع الرئيس العراقي ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن الوطني العراقي.
وتهدف زيارة الوزير الإيراني إلى العراق لبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الإقليمي بين البلدين.
وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية الاغتيال
بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق
لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.