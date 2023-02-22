https://sputnikarabic.ae/20230222/وزير-الداخلية-التركي-يعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-6-فبراير-إلى-43556-قتيلا-1073902606.html
وزير الداخلية التركي يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال 6 فبراير إلى 43556 قتيلا
وزير الداخلية التركي يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال 6 فبراير إلى 43556 قتيلا
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 شباط/فبراير الجاري إلى إلى 43556 قتيلا. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T23:24+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية عن صويلو قوله "مقتل 43 ألفًا و556 مواطنًا في الزلزال".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230221/تركيا-20-ألف-سوري-عادوا-إلى-بلادهم-بعد-الزلزال-1073821871.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار سوريا اليوم, العالم, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار سوريا اليوم, العالم, رجب طيب أردوغان
وزير الداخلية التركي يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال 6 فبراير إلى 43556 قتيلا
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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 شباط/فبراير الجاري إلى إلى 43556 قتيلا.
القاهرة - سبوتنيك
. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية عن صويلو قوله "مقتل 43 ألفًا و556 مواطنًا في الزلزال".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا
يصل زهاء 23 مليون شخص.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.