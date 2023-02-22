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وزير خارجية إسرائيل: دول عربية جديدة ستطبع علاقاتها معنا قريبا
وزير خارجية إسرائيل: دول عربية جديدة ستطبع علاقاتها معنا قريبا
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إنه ستكون أخبار جديدة عن انضمام دول عربية وإسلامية لـ"اتفاقيات أبراهام" قريبا. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T12:48+0000
2023-02-22T12:48+0000
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وأضاف كوهين في مقابلة مع موقع "I24"، أنه يتحدث ليس فقط عن دول من أفريقيا، بل دول من الخليج وأقصى شرق آسيا، يمكنها الانضمام إلى اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.وفي الشأن الإيراني، أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي: "حسب تقديري، الولايات المتحدة وأوروبا لا يمكنهما الوقوف إلى جانب إيران بعد الآن، لأنها قريبة جدا من تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%".وتوقع كوهين أن "الغرب سيفرض عقوبات إضافية على إيران قبل الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول من هذا العام".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح مقابلة مع قناة "العربية"، في وقت سابق، بأنه يسعى إلى إبرام اتفاقية سلام مع السعودية، بدعوى أن هذا السلام أو التطبيع مع المملكة سيسهل من مسار التوصل إلى سلام بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي.وأفاد بنيامين نتنياهو بأنه ملتزم بالبناء على "اتفاقيات أبراهام" أو اتفاقيات التطبيع الموقعة مع كل من البحرين والإمارات في عام 2020.يشار إلى أن كلا من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.وتلاهما السودان الذي وقّع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20230205/قناة-عبرية-رسمية-تكشف-عن-خطة-إسرائيلية-لـتجنيد-رونالدو-لدفع-التطبيع-مع-السعودية-1073145944.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, الأخبار

وزير خارجية إسرائيل: دول عربية جديدة ستطبع علاقاتها معنا قريبا

12:48 GMT 22.02.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إنه ستكون أخبار جديدة عن انضمام دول عربية وإسلامية لـ"اتفاقيات أبراهام" قريبا.
وأضاف كوهين في مقابلة مع موقع "I24"، أنه يتحدث ليس فقط عن دول من أفريقيا، بل دول من الخليج وأقصى شرق آسيا، يمكنها الانضمام إلى اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.
وفي الشأن الإيراني، أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي: "حسب تقديري، الولايات المتحدة وأوروبا لا يمكنهما الوقوف إلى جانب إيران بعد الآن، لأنها قريبة جدا من تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%".
وتوقع كوهين أن "الغرب سيفرض عقوبات إضافية على إيران قبل الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول من هذا العام".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح مقابلة مع قناة "العربية"، في وقت سابق، بأنه يسعى إلى إبرام اتفاقية سلام مع السعودية، بدعوى أن هذا السلام أو التطبيع مع المملكة سيسهل من مسار التوصل إلى سلام بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي.
كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
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وأفاد بنيامين نتنياهو بأنه ملتزم بالبناء على "اتفاقيات أبراهام" أو اتفاقيات التطبيع الموقعة مع كل من البحرين والإمارات في عام 2020.
يشار إلى أن كلا من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.
وتلاهما السودان الذي وقّع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.
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