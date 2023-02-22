https://sputnikarabic.ae/20230222/-إعلام-الأمن-الجزائري-يضبط-جاسوسة-فرانكو-ـ-لبنانية-عملت-مع-إرهابيين-في-سوريا-1073861036.html
إعلام: الأمن الجزائري يضبط جاسوسة فرانكو ـ لبنانية عملت مع إرهابيين في سوريا
إعلام: الأمن الجزائري يضبط جاسوسة فرانكو ـ لبنانية عملت مع إرهابيين في سوريا
ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن مصالح الأمن في مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة ألقت، يوم أمس الثلاثاء، القبض على "إرهابية لبنانية". 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T08:02+0000
2023-02-22T08:02+0000
2023-02-22T08:02+0000
الجزائر
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وذكر موقع "الجزائر الآن" الإخباري أن خورشيد تنحدر من أب لبناني، وأم أردنية ومولودة في مدينة مراكش المغربية، وكانت بصدد الدخول إلى الجزائر برفقة جزائري ارتبط بها بصيغة الزواج "العرفي".كما ذكر المصدر أنه قد "تم إحالة خورشيد إلى القضاء، حيث ستتم محاكمتها بعد أن خضعت لتحقيقات مطوّلة من طرف مصالح الأمن".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجزائر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
إعلام: الأمن الجزائري يضبط جاسوسة فرانكو ـ لبنانية عملت مع إرهابيين في سوريا
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ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن مصالح الأمن في مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة ألقت، يوم أمس الثلاثاء، القبض على "إرهابية لبنانية".
وذكر موقع "الجزائر
الآن" الإخباري أن خورشيد تنحدر من أب لبناني، وأم أردنية ومولودة في مدينة مراكش المغربية، وكانت بصدد الدخول إلى الجزائر برفقة جزائري ارتبط بها بصيغة الزواج "العرفي".
شاهيناز خورشيد سبق لها وأن التحقت بمناطق التوتر السورية قبل فرارها إلى تركيا، ليتم تهريبها نحو بلد أوروبي لاحقًا.
وخضعت خورشيد إلى تدريب عال أهّلها إلى الإندماج في عدة دوائر "جهادية"، كما تعمل كعميلة وجاسوسة لصالح الدوائر التي أهّلتها.
كما ذكر المصدر
أنه قد "تم إحالة خورشيد إلى القضاء، حيث ستتم محاكمتها بعد أن خضعت لتحقيقات مطوّلة من طرف مصالح الأمن".