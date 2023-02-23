https://sputnikarabic.ae/20230223/أحد-أفراد-الوفد-المرافق-للرئيس-الأمريكي-يسقط-من-سلم-الطائرة-الرئاسية-1073905583.html
أحد أفراد الوفد المرافق للرئيس الأمريكي يسقط من سلم الطائرة الرئاسية
أحد أفراد الوفد المرافق للرئيس الأمريكي يسقط من سلم الطائرة الرئاسية
شهدت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى القاعدة الجوية في وارسو سقوط أحد أفراد الوفد المرافق للرئيس من درج الطائرة بعد وصولها إلى المطار. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T06:53+0000
2023-02-23T06:53+0000
2023-02-23T06:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العالم
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بحسب مقطع مصور تم تداوله لخروج الوفد المرافق للرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى وارسو من الباب الثاني للطائرة الرئاسية والذي ضم موظفين في الإدارة الأمريكية بالإضافة لعدد من الصحفيين، ظهر تعثر أحد المرافقين لينزلق من أعلى الدرج إلى أرض المطار.ولم تخلو زيارة بايدن من حالة تعثر جديدة للرئيس حيث تعثر خلال صعوده إلى الطائرة الرئاسية في طريق عودته إلى واشنطن من بولندا.هذه هي المرة الثالثة على الأقل التي يسقط فيها الرئيس أثناء محاولته الصعود على متن طائرة الرئاسة.في مارس/ آذار 2021، تعثر بايدن مرتين قبل أن يسقط في المرة الثالثة أثناء صعوده سلم الطائرة الرابضة في قاعدة "أندروز" المشتركة، قبل إقلاعها إلى جورجيا.
https://sputnikarabic.ae/20230222/الرئيس-يواصل-السقوط-بايدن-يتعثر-مجددا-على-سلم-الطائرة-في-وارسو-فيديو-1073898381.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم
أحد أفراد الوفد المرافق للرئيس الأمريكي يسقط من سلم الطائرة الرئاسية
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شهدت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى القاعدة الجوية في وارسو سقوط أحد أفراد الوفد المرافق للرئيس من درج الطائرة بعد وصولها إلى المطار.
بحسب مقطع مصور تم تداوله لخروج الوفد المرافق للرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى وارسو من الباب الثاني للطائرة الرئاسية والذي ضم موظفين في الإدارة الأمريكية بالإضافة لعدد من الصحفيين، ظهر تعثر أحد المرافقين لينزلق من أعلى الدرج إلى أرض المطار.
ولم تخلو زيارة بايدن من حالة تعثر جديدة للرئيس حيث تعثر خلال صعوده إلى الطائرة الرئاسية في طريق عودته إلى واشنطن من بولندا.
هذه هي المرة الثالثة على الأقل التي يسقط فيها الرئيس أثناء محاولته الصعود على متن طائرة الرئاسة.
في مارس/ آذار 2021، تعثر بايدن مرتين قبل أن يسقط في المرة الثالثة
أثناء صعوده سلم الطائرة الرابضة في قاعدة "أندروز" المشتركة، قبل إقلاعها إلى جورجيا.