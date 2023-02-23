https://sputnikarabic.ae/20230223/أمريكا-ترشح-الرئيس-السابق-لماستر-كارد-لرئاسة-البنك-الدولي-1073941407.html

أمريكا ترشح الرئيس السابق لماستر كارد لرئاسة البنك الدولي

أمريكا ترشح الرئيس السابق لماستر كارد لرئاسة البنك الدولي

أعلنت الولايات المتحدة ترشيح الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ماستر كارد" أجاي بانغا لرئاسة البنك الدولي. 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T15:39+0000

2023-02-23T15:39+0000

2023-02-23T15:40+0000

اقتصاد

جو بايدن

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الأخبار

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جاء هذا في بيان صادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، بحسب "فرانس برس".وقال البيان إن "بانغا لديه خبرات شديدة الأهمية لتعبئة موارد القطاع العام والخاص لعلاج التحديات الأكثر إلحاحا في عصرنا، بما في ذلك التغير المناخي"، وذلك في ظل ضغط المقرضين لإصلاح ومعالجة المشاكل العالمية بشكل أكثر فعالية.يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الحالي للبنك ديفيد مالباس اعتزامه التنحي قبل انتهاء ولايته.وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك الدولي، أنه من المتوقع أن يختار مجلس إدارته خلفا للرئيس الحالي، في وقت مبكر من شهر مايو/ أيار المقبل.وأكد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي التزامه بعملية اختيار شفافة وقائمة على الجدارة لرئيسه المقبل، كما سيجري المديرون التنفيذيون المقابلات الرسمية لجميع المرشحين المختارين مع توقع اختيار الرئيس الجديد بحلول أوائل مايو 2023.وأوضح البنك الدولي في بيانه، إنه يمكن تلقي طلبات المرشحين حتى 29 مارس/ آذار، مضيفا أنه "يشجع بقوة" السيدات على الترشح.في وقت سابق من الشهر الجاري، أخبر مالباس موظفيه في رسالة أنه يعتزم ترك وظيفته بحلول نهاية السنة المالية الحالية للبنك في 30 يونيو/ حزيران وقبل حوالي عام من انتهاء فترة ولايته.وتنتهي السنة المالية للبنك الدولي في 30 يونيو 2023، بينما كان من المفترض أن تنتهي ولايته في 9 أبريل/ نيسان 2024.وعين ملباس المخضرم في الإدارات الجمهورية في منصبه في عام 2019 عندما كان دونالد ترامب رئيسا. وفي السابق عمل كوكيل لوزارة الخزانة للشؤون الدولية.خلال فترة رئاسته واجه البنك الدولي أزمات عالمية مثل جائحة "كوفيد 19" والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230215/رئيس-البنك-الدولي-يتنحى-عن-منصبه-قبل-عام-من-انتهاء-ولايته-1073576760.html

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اقتصاد, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار