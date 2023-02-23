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https://sputnikarabic.ae/20230223/إصابة-وزير-الرياضة-الإيراني-إثر-تحطم-مروحية-كانت-تقله-جنوب-البلاد-صور-1073931262.html
إصابة وزير الرياضة الإيراني إثر تحطم مروحية كانت تقله جنوب البلاد.. صور
إصابة وزير الرياضة الإيراني إثر تحطم مروحية كانت تقله جنوب البلاد.. صور
تحطمت مرحية إيرانية اليوم الخميس بمدينة بافت، كان من بين ركابها وزير الرياضة الإيراني حميد سجادي. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T13:19+0000
2023-02-23T13:19+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، سقطت، اليوم الخميس، مروحية كانت تقل وزير الرياضة أثناء هبوطها في المجمع الرياضي بمدينة بافت، وهي منطقة جبلية في كرمان جنوب إيران.وأشارت إلى إصابة بعض ركاب المروحية ونقلوا إلى مراكز طبية لتلقي العلاج اللازم.ونقلت الوكالة عن شهود عيان تأكيدهم أن "الوزير في حالة جيدة وتم نقله هو ورفاقه الآخرون إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة".ولم تعلن السلطات الإيرانية رسميا حتى الآن تفاصيل الحادث.
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إصابة وزير الرياضة الإيراني إثر تحطم مروحية كانت تقله جنوب البلاد.. صور

13:19 GMT 23.02.2023
© AFP 2023 / Atta Kenareمروحية عسكرية إيرانية تشارك في العرض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.
مروحية عسكرية إيرانية تشارك في العرض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / Atta Kenare
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تحطمت مرحية إيرانية اليوم الخميس بمدينة بافت، كان من بين ركابها وزير الرياضة الإيراني حميد سجادي.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، سقطت، اليوم الخميس، مروحية كانت تقل وزير الرياضة أثناء هبوطها في المجمع الرياضي بمدينة بافت، وهي منطقة جبلية في كرمان جنوب إيران.
وأشارت إلى إصابة بعض ركاب المروحية ونقلوا إلى مراكز طبية لتلقي العلاج اللازم.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان تأكيدهم أن "الوزير في حالة جيدة وتم نقله هو ورفاقه الآخرون إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة".
ولم تعلن السلطات الإيرانية رسميا حتى الآن تفاصيل الحادث.
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