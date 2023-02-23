https://sputnikarabic.ae/20230223/إصابة-وزير-الرياضة-الإيراني-إثر-تحطم-مروحية-كانت-تقله-جنوب-البلاد-صور-1073931262.html
إصابة وزير الرياضة الإيراني إثر تحطم مروحية كانت تقله جنوب البلاد.. صور
إصابة وزير الرياضة الإيراني إثر تحطم مروحية كانت تقله جنوب البلاد.. صور
تحطمت مرحية إيرانية اليوم الخميس بمدينة بافت، كان من بين ركابها وزير الرياضة الإيراني حميد سجادي. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T13:19+0000
2023-02-23T13:19+0000
2023-02-23T13:19+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، سقطت، اليوم الخميس، مروحية كانت تقل وزير الرياضة أثناء هبوطها في المجمع الرياضي بمدينة بافت، وهي منطقة جبلية في كرمان جنوب إيران.وأشارت إلى إصابة بعض ركاب المروحية ونقلوا إلى مراكز طبية لتلقي العلاج اللازم.ونقلت الوكالة عن شهود عيان تأكيدهم أن "الوزير في حالة جيدة وتم نقله هو ورفاقه الآخرون إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة".ولم تعلن السلطات الإيرانية رسميا حتى الآن تفاصيل الحادث.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إصابة وزير الرياضة الإيراني إثر تحطم مروحية كانت تقله جنوب البلاد.. صور
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تحطمت مرحية إيرانية اليوم الخميس بمدينة بافت، كان من بين ركابها وزير الرياضة الإيراني حميد سجادي.
وبحسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، سقطت، اليوم الخميس، مروحية كانت تقل وزير الرياضة أثناء هبوطها في المجمع الرياضي بمدينة بافت، وهي منطقة جبلية في كرمان جنوب إيران.
وأشارت إلى إصابة بعض ركاب المروحية
ونقلوا إلى مراكز طبية لتلقي العلاج اللازم.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان تأكيدهم أن "الوزير في حالة جيدة وتم نقله هو ورفاقه الآخرون إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات
طفيفة".
ولم تعلن السلطات الإيرانية رسميا حتى الآن تفاصيل الحادث.