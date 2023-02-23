https://sputnikarabic.ae/20230223/إعلام-الشرطة-البولندية-نفذت-عملية-سرية-في-أوكرانيا-1073910528.html
إعلام: الشرطة البولندية نفذت "عملية سرية" في أوكرانيا
إعلام: الشرطة البولندية نفذت "عملية سرية" في أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي إلى أن الشرطة البولندية نفذت "مهمة سرية" في أوكرانيا بعدما رفضت دول الناتو إرسال خبراء من طرفه، خوفا من رد فعل من روسيا. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T09:01+0000
2023-02-23T09:01+0000
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بولندا
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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "Wirtualna Polska" البولندية، فقد أرسلت الحكومة البولندية فرقة من ضباط شرطة متطوعين إلى أوكرانيا للبحث عن الألغام وإزالتها.وبدأت المهمة بعد أن ناشدت السلطات الأوكرانية الدول الأعضاء في رابطة وحدات مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي "أطلس" بإرسال خبراء متفجرات. ومن بين 38 بلدا، وافقت بولندا فقط. وبقرار من وزير الداخلية البولندية، ماريوس كامينسكي، تم إنشاء الفرقة والتي ضمت ضباطا من وحدات شرطة مكافحة الإرهاب الفردية الذين يرغبون طواعية في المشاركة في العملية، ليصل عددهم لـ98 شخصا، بالإضافة إلى خبراء الألغام، ضم الفريق مسعفين و"أعضاء فريق قتالي" لحراسة أعضاء البعثة ، كما قاموا بإحضار كلبين مدربين للعثور على الألغام، وذهبوا إلى أوكرانيا في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول ومكثوا هناك لمدة خمسة أشهر.وأشارت الصحيفة إلى أن أن الرئيس البولندي أندريه دودا سيستقبل يوم 23 فبراير/ شباط، أعضاء البعثة ووزير الداخلية.
https://sputnikarabic.ae/20230217/بولندا-تعلن-استعدادها-لتزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-ميع-29-1073670618.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم
بولندا, أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم
إعلام: الشرطة البولندية نفذت "عملية سرية" في أوكرانيا
09:01 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 09:03 GMT 23.02.2023) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي إلى أن الشرطة البولندية نفذت "مهمة سرية" في أوكرانيا بعدما رفضت دول الناتو إرسال خبراء من طرفه، خوفا من رد فعل من روسيا.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"Wirtualna Polska" البولندية، فقد أرسلت الحكومة البولندية فرقة من ضباط شرطة متطوعين إلى أوكرانيا للبحث عن الألغام وإزالتها.
وأضاف التقرير أن بولندا أرسلت مفرزة من ضباط الشرطة المحترفين إلى أوكرانيا لإجراء عملية سرية لإزالة الألغام بسبب نقص خبراء المتفجرات في الجيش الأوكراني.
وبدأت المهمة بعد أن ناشدت السلطات الأوكرانية الدول الأعضاء في رابطة وحدات مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي "أطلس" بإرسال خبراء متفجرات. ومن بين 38 بلدا، وافقت بولندا فقط.
وبقرار من وزير الداخلية البولندية، ماريوس كامينسكي، تم إنشاء الفرقة والتي ضمت ضباطا من وحدات شرطة مكافحة الإرهاب الفردية الذين يرغبون طواعية في المشاركة في العملية، ليصل عددهم لـ98 شخصا، بالإضافة إلى خبراء الألغام، ضم الفريق مسعفين و"أعضاء فريق قتالي" لحراسة أعضاء البعثة ، كما قاموا بإحضار كلبين مدربين للعثور على الألغام، وذهبوا إلى أوكرانيا في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول ومكثوا هناك لمدة خمسة أشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن أن الرئيس البولندي أندريه دودا سيستقبل يوم 23 فبراير/ شباط، أعضاء البعثة ووزير الداخلية.