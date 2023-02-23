عربي
https://sputnikarabic.ae/20230223/إعلام-الشرطة-البولندية-نفذت-عملية-سرية-في-أوكرانيا-1073910528.html
إعلام: الشرطة البولندية نفذت "عملية سرية" في أوكرانيا
إعلام: الشرطة البولندية نفذت "عملية سرية" في أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي إلى أن الشرطة البولندية نفذت "مهمة سرية" في أوكرانيا بعدما رفضت دول الناتو إرسال خبراء من طرفه، خوفا من رد فعل من روسيا. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T09:01+0000
2023-02-23T09:03+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
الناتو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059309452_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_4d3b6b2a721e16e3d18ff4a83ca6eeb9.jpg
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "Wirtualna Polska" البولندية، فقد أرسلت الحكومة البولندية فرقة من ضباط شرطة متطوعين إلى أوكرانيا للبحث عن الألغام وإزالتها.وبدأت المهمة بعد أن ناشدت السلطات الأوكرانية الدول الأعضاء في رابطة وحدات مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي "أطلس" بإرسال خبراء متفجرات. ومن بين 38 بلدا، وافقت بولندا فقط. وبقرار من وزير الداخلية البولندية، ماريوس كامينسكي، تم إنشاء الفرقة والتي ضمت ضباطا من وحدات شرطة مكافحة الإرهاب الفردية الذين يرغبون طواعية في المشاركة في العملية، ليصل عددهم لـ98 شخصا، بالإضافة إلى خبراء الألغام، ضم الفريق مسعفين و"أعضاء فريق قتالي" لحراسة أعضاء البعثة ، كما قاموا بإحضار كلبين مدربين للعثور على الألغام، وذهبوا إلى أوكرانيا في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول ومكثوا هناك لمدة خمسة أشهر.وأشارت الصحيفة إلى أن أن الرئيس البولندي أندريه دودا سيستقبل يوم 23 فبراير/ شباط، أعضاء البعثة ووزير الداخلية.
https://sputnikarabic.ae/20230217/بولندا-تعلن-استعدادها-لتزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-ميع-29-1073670618.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059309452_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_14e51fd4b1cec6a0d0e0b42b60449dfb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بولندا, أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم
بولندا, أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم

إعلام: الشرطة البولندية نفذت "عملية سرية" في أوكرانيا

09:01 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 09:03 GMT 23.02.2023)
© AFP 2023 / Etat Major des Armeesقوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الفرنسي تصل إلى بولندا، 28 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الفرنسي تصل إلى بولندا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / Etat Major des Armees
تابعنا عبرTelegram
أشار تقرير إعلامي إلى أن الشرطة البولندية نفذت "مهمة سرية" في أوكرانيا بعدما رفضت دول الناتو إرسال خبراء من طرفه، خوفا من رد فعل من روسيا.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "Wirtualna Polska" البولندية، فقد أرسلت الحكومة البولندية فرقة من ضباط شرطة متطوعين إلى أوكرانيا للبحث عن الألغام وإزالتها.

وأضاف التقرير أن بولندا أرسلت مفرزة من ضباط الشرطة المحترفين إلى أوكرانيا لإجراء عملية سرية لإزالة الألغام بسبب نقص خبراء المتفجرات في الجيش الأوكراني.

طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بولندا تعلن استعدادها لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميع-29"
17 فبراير, 19:24 GMT
وبدأت المهمة بعد أن ناشدت السلطات الأوكرانية الدول الأعضاء في رابطة وحدات مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي "أطلس" بإرسال خبراء متفجرات. ومن بين 38 بلدا، وافقت بولندا فقط.
وبقرار من وزير الداخلية البولندية، ماريوس كامينسكي، تم إنشاء الفرقة والتي ضمت ضباطا من وحدات شرطة مكافحة الإرهاب الفردية الذين يرغبون طواعية في المشاركة في العملية، ليصل عددهم لـ98 شخصا، بالإضافة إلى خبراء الألغام، ضم الفريق مسعفين و"أعضاء فريق قتالي" لحراسة أعضاء البعثة ، كما قاموا بإحضار كلبين مدربين للعثور على الألغام، وذهبوا إلى أوكرانيا في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول ومكثوا هناك لمدة خمسة أشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن أن الرئيس البولندي أندريه دودا سيستقبل يوم 23 فبراير/ شباط، أعضاء البعثة ووزير الداخلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала