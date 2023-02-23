https://sputnikarabic.ae/20230223/إعلام-بولندا-تقول-إن-أوكرانيا-ستحصل-على-طائرات-مقاتلة-عاجلا-أو-آجلا-1073936056.html
إعلام: بولندا تقول إن أوكرانيا ستحصل على طائرات مقاتلة عاجلا أو آجلا
إعلام: بولندا تقول إن أوكرانيا ستحصل على طائرات مقاتلة عاجلا أو آجلا
صرح مندوب بولندا لدى "الناتو" توماس سزاتكوفسكي، أن مسالة إرسال مقاتلات لأوكرانيا ليست سوى مسألة وقت. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T13:59+0000
2023-02-23T13:59+0000
2023-02-23T13:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بولندا
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الناتو
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حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الحلفاء على الالتزام بإرسال طائرات حربية لإعداد البلاد لهجوم جديد محتمل من روسيا، وهو مطلب استبعده الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن.هذا وتقوم بريطانيا بالفعل بتقييم احتمالية طويلة المدى لإرسال طائرات مقاتلة للمساعدة في الحرب ضد روسيا وستبدأ في تدريب الطيارين الأوكرانيين في الربيع. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء ريتشي سوناك إن التحديات اللوجستية لدعم الطائرات البريطانية تعني أنه من غير المجدي إرسال طائرات على المدى القصير.هذا وقال الرئيس البولندي أندريه دودا إن بلاده لا تملك القدرة على التبرع بأي من طائراتها من طراز F-16 وعددها 48 وأن مثل هذه الخطوة تتطلب قرارًا مشتركًا من أعضاء الناتو. وقال إن وارسو ستفكر في إرسال طائرات ميغ -29 التي تعود إلى الحقبة السوفييتية بدلاً من ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230217/بولندا-تعلن-استعدادها-لتزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-ميع-29-1073670618.html
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بولندا, العالم, الناتو
إعلام: بولندا تقول إن أوكرانيا ستحصل على طائرات مقاتلة عاجلا أو آجلا
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صرح مندوب بولندا لدى "الناتو" توماس سزاتكوفسكي، أن مسالة إرسال مقاتلات لأوكرانيا ليست سوى مسألة وقت.
حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الحلفاء على الالتزام بإرسال طائرات حربية لإعداد البلاد لهجوم جديد محتمل من روسيا، وهو مطلب استبعده الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن.
وقال سزاتكوفسكي لتلفزيون TVN24 في مقابلة يوم الخميس، "أعتقد أن الطائرات الغربية ستتوجه عاجلاً أم آجلاً إلى أوكرانيا"، بحسب ما نشرت وكالة "بلومبرغ".
هذا وتقوم بريطانيا بالفعل بتقييم احتمالية طويلة المدى لإرسال طائرات مقاتلة للمساعدة في الحرب ضد روسيا وستبدأ في تدريب الطيارين الأوكرانيين في الربيع. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء ريتشي سوناك إن التحديات اللوجستية لدعم الطائرات البريطانية تعني أنه من غير المجدي إرسال طائرات على المدى القصير.
هذا وقال الرئيس البولندي أندريه دودا إن بلاده لا تملك القدرة على التبرع بأي من طائراتها من طراز F-16 وعددها 48 وأن مثل هذه الخطوة تتطلب قرارًا مشتركًا من أعضاء الناتو. وقال إن وارسو ستفكر في إرسال طائرات ميغ -29 التي تعود إلى الحقبة السوفييتية بدلاً من ذلك.