https://sputnikarabic.ae/20230223/إيران-تعلن-إعدام-آرش-الأحمدي-بتهمة-الانضمام-لجماعة-محظورة-وقتل-ضابط-شرطة-1073906391.html
إيران تعلن إعدام آرش الأحمدي بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وقتل ضابط شرطة
إيران تعلن إعدام آرش الأحمدي بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وقتل ضابط شرطة
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الأربعاء، بتنفيذ حكم الإعدام بحق الناشط آرش أحمدي، المرتبط بجماعة متمردة كردية تصنفها إيران كمنظمة إرهابية. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T07:25+0000
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ووجهت المحكمة لآرش، المعروف أيضاً باسم سركوت، وهو عضو في جماعة "كوملة"، تهمة قتل ضابط الشرطة حسن ملكي في بلدة "رافانسار" بمحافظة كرمانشاه ذات الأغلبية الكردية في آب/ أغسطس 2018.وعرض التلفزيون مقاطع فيديو لاعترافات الأحمدي، مؤكدا أنه بالفعل "يقف وراء الهجوم الذي أودى بالشرطي".و"كوملة" جماعة يسارية كردية تسعى إلى إقامة حكم ذاتي في المناطق التي يسكنها الأكراد في إيران، وقد تم حظرها إثر الثورة الإسلامية عام 1979.
https://sputnikarabic.ae/20230118/إيران-رد-فعل-بريطانيا-على-إعدام-رضا-أكبري-يظهر-كراهيتها-لنا-1072418467.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, إعدام
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, إعدام
إيران تعلن إعدام آرش الأحمدي بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وقتل ضابط شرطة
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أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الأربعاء، بتنفيذ حكم الإعدام بحق الناشط آرش أحمدي، المرتبط بجماعة متمردة كردية تصنفها إيران كمنظمة إرهابية.
ووجهت المحكمة لآرش، المعروف أيضاً باسم سركوت، وهو عضو في جماعة "كوملة"، تهمة قتل ضابط الشرطة حسن ملكي في بلدة "رافانسار" بمحافظة كرمانشاه ذات الأغلبية الكردية في آب/ أغسطس 2018.
وعرض التلفزيون مقاطع فيديو لاعترافات الأحمدي، مؤكدا أنه بالفعل "يقف وراء الهجوم
الذي أودى بالشرطي".
و"كوملة" جماعة يسارية كردية تسعى إلى إقامة حكم ذاتي في المناطق التي يسكنها الأكراد في إيران
، وقد تم حظرها إثر الثورة الإسلامية عام 1979.