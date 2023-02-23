عربي
https://sputnikarabic.ae/20230223/إيران-تعلن-إعدام-آرش-الأحمدي-بتهمة-الانضمام-لجماعة-محظورة-وقتل-ضابط-شرطة-1073906391.html
إيران تعلن إعدام آرش الأحمدي بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وقتل ضابط شرطة
إيران تعلن إعدام آرش الأحمدي بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وقتل ضابط شرطة
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الأربعاء، بتنفيذ حكم الإعدام بحق الناشط آرش أحمدي، المرتبط بجماعة متمردة كردية تصنفها إيران كمنظمة إرهابية. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T07:25+0000
2023-02-23T07:25+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
إعدام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101770/13/1017701381_361:0:1472:625_1920x0_80_0_0_efdf659eea823f91d9a5c704ea02bac0.jpg
ووجهت المحكمة لآرش، المعروف أيضاً باسم سركوت، وهو عضو في جماعة "كوملة"، تهمة قتل ضابط الشرطة حسن ملكي في بلدة "رافانسار" بمحافظة كرمانشاه ذات الأغلبية الكردية في آب/ أغسطس 2018.وعرض التلفزيون مقاطع فيديو لاعترافات الأحمدي، مؤكدا أنه بالفعل "يقف وراء الهجوم الذي أودى بالشرطي".و"كوملة" جماعة يسارية كردية تسعى إلى إقامة حكم ذاتي في المناطق التي يسكنها الأكراد في إيران، وقد تم حظرها إثر الثورة الإسلامية عام 1979.
https://sputnikarabic.ae/20230118/إيران-رد-فعل-بريطانيا-على-إعدام-رضا-أكبري-يظهر-كراهيتها-لنا-1072418467.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101770/13/1017701381_616:0:1449:625_1920x0_80_0_0_095c6327a5808520d9dd0c97fabc1728.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, إعدام
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, إعدام

إيران تعلن إعدام آرش الأحمدي بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وقتل ضابط شرطة

07:25 GMT 23.02.2023
© onaegمشنقة
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© onaeg
تابعنا عبرTelegram
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الأربعاء، بتنفيذ حكم الإعدام بحق الناشط آرش أحمدي، المرتبط بجماعة متمردة كردية تصنفها إيران كمنظمة إرهابية.
ووجهت المحكمة لآرش، المعروف أيضاً باسم سركوت، وهو عضو في جماعة "كوملة"، تهمة قتل ضابط الشرطة حسن ملكي في بلدة "رافانسار" بمحافظة كرمانشاه ذات الأغلبية الكردية في آب/ أغسطس 2018.
وعرض التلفزيون مقاطع فيديو لاعترافات الأحمدي، مؤكدا أنه بالفعل "يقف وراء الهجوم الذي أودى بالشرطي".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
إيران: رد فعل بريطانيا على إعدام رضا أكبري يظهر كراهيتها لنا
18 يناير, 09:12 GMT
و"كوملة" جماعة يسارية كردية تسعى إلى إقامة حكم ذاتي في المناطق التي يسكنها الأكراد في إيران، وقد تم حظرها إثر الثورة الإسلامية عام 1979.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала