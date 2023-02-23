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https://sputnikarabic.ae/20230223/إيه-كا-إس-يو-الروسية-أحد-أخطر-بنادق-كلاشنيكوف-الهجومية-في-آيدكس-2023-1073907300.html
"إيه كا إس يو" الروسية... أحد أخطر بنادق كلاشنيكوف الهجومية في "آيدكس 2023"
"إيه كا إس يو" الروسية... أحد أخطر بنادق كلاشنيكوف الهجومية في "آيدكس 2023"
تعرض روسيا في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" مجموعة متنوعة من البنادق التي تنتجها شركة "كلاشنيكوف"، ومنها البندقية الهجومية "أ كا إس يو". 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T07:55+0000
2023-02-23T08:14+0000
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ورصدت "سبوتنيك" إقبالا واسعا من زوار الجناح الروسي على بندقية "إيه كا إس يو"، التي تستخدم طلقات عيار (39 * 5.45 مم).وتم تصميم البندقية لتكون سهلة الاستخدام بـ "دبشك" قابل للطي، بينما لا يتجاوز طولها الإجمالي 73 سنتيمترا.ومنذ تطوير أول نسخة من بنادق كلاشنيكوف وهي البندقية الأسطورية "إيه كا - 47" أصبح هذا النوع من البنادق سلاحا أساسيا لدى عشرات الجيوش حول العالم.وتشارك روسيا بأنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة في المعرض، الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط 2023 وتنظمه مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية.ويشارك في المعرض نحو 130 ألف زائر من 65 دولة حول العالم، بينهم صناع قرار ومتخصصون في مجالات الدفاع والشركات التي تعرض أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية في العالم.ويستضيف مركز أبو ظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230222/فرسان-الإمارات-ينفذ-عرضا-جويا-في-آيدكس-ونافدكس-2023-في-أبوظبي-فيديو-وصور-1073899266.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, آيدكس 2023, نافدكس 2023, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي
حصري, تقارير سبوتنيك, آيدكس 2023, نافدكس 2023, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي

"إيه كا إس يو" الروسية... أحد أخطر بنادق كلاشنيكوف الهجومية في "آيدكس 2023"

07:55 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 08:14 GMT 23.02.2023)
© Sputnik . Alaa El-Moteryالبندقية الهجومية الروسية "أ كا إس يو" في "آيدكس 2023" في أبوظبي
البندقية الهجومية الروسية أ كا إس يو في آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . Alaa El-Motery
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حصري
تعرض روسيا في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" مجموعة متنوعة من البنادق التي تنتجها شركة "كلاشنيكوف"، ومنها البندقية الهجومية "أ كا إس يو".
ورصدت "سبوتنيك" إقبالا واسعا من زوار الجناح الروسي على بندقية "إيه كا إس يو"، التي تستخدم طلقات عيار (39 * 5.45 مم).
وتم تصميم البندقية لتكون سهلة الاستخدام بـ "دبشك" قابل للطي، بينما لا يتجاوز طولها الإجمالي 73 سنتيمترا.
ومنذ تطوير أول نسخة من بنادق كلاشنيكوف وهي البندقية الأسطورية "إيه كا - 47" أصبح هذا النوع من البنادق سلاحا أساسيا لدى عشرات الجيوش حول العالم.
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أمس, 21:30 GMT
وتشارك روسيا بأنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة في المعرض، الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط 2023 وتنظمه مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية.
ويشارك في المعرض نحو 130 ألف زائر من 65 دولة حول العالم، بينهم صناع قرار ومتخصصون في مجالات الدفاع والشركات التي تعرض أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية في العالم.
ويستضيف مركز أبو ظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
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