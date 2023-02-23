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https://sputnikarabic.ae/20230223/اشتباه-في-عملية-طعن-بمدينة-القدس-وإصابة-مواطنة-فلسطينية-برصاص-إسرائيلي-1073912112.html
اشتباه في عملية طعن بمدينة القدس وإصابة مواطنة فلسطينية برصاص إسرائيلي
اشتباه في عملية طعن بمدينة القدس وإصابة مواطنة فلسطينية برصاص إسرائيلي
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن مواطنة فلسطينية أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T09:52+0000
2023-02-23T09:52+0000
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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن مواطنة فلسطينية أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي للاشتباه بمحاولتها تنفيذ طعن قرب مستوطنة معاليه أدوميم.ونقلت الصحيفة عن نجمة داود الحمراء الإسرائيلية أن المواطنة الفلسطينية البالغة من العمر 26 عاما، أصيبت برصاصة واحدة في الركبة وحالتها متوسطة وتم نقلها إلى المستشفى، وهي رهن الاعتقال، بعد الاشتباه بحملها سكينا والقيام بعملية طعن.وأوضحت الصحيفة أن المواطنة فاطمة نعمان بدر من قرية أبو ديس التابعة لمدينة القدس المحتلة، كانت تحمل سكينا بالقرب من مستوطنة معالية أدوميم، وبعض قوات الشرطة الإسرائيلية اشتبهت فيها وأطلقت عليها الرصاص.
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أخبار فلسطين اليوم, القدس, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, القدس, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

اشتباه في عملية طعن بمدينة القدس وإصابة مواطنة فلسطينية برصاص إسرائيلي

09:52 GMT 23.02.2023
© AP Photo / Mahmoud Illeanمواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن مواطنة فلسطينية أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن مواطنة فلسطينية أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي للاشتباه بمحاولتها تنفيذ طعن قرب مستوطنة معاليه أدوميم.
ونقلت الصحيفة عن نجمة داود الحمراء الإسرائيلية أن المواطنة الفلسطينية البالغة من العمر 26 عاما، أصيبت برصاصة واحدة في الركبة وحالتها متوسطة وتم نقلها إلى المستشفى، وهي رهن الاعتقال، بعد الاشتباه بحملها سكينا والقيام بعملية طعن.
وأوضحت الصحيفة أن المواطنة فاطمة نعمان بدر من قرية أبو ديس التابعة لمدينة القدس المحتلة، كانت تحمل سكينا بالقرب من مستوطنة معالية أدوميم، وبعض قوات الشرطة الإسرائيلية اشتبهت فيها وأطلقت عليها الرصاص.
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