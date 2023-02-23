https://sputnikarabic.ae/20230223/اكتشاف-مرحاض-مشابه-للحديث-صنع-قبل-2400-عام-صور-وفيديو-1073923118.html

اكتشاف مرحاض "مشابه للحديث" صنع قبل 2400 عام... صور وفيديو

اكتشاف مرحاض "مشابه للحديث" صنع قبل 2400 عام... صور وفيديو

اكتشف علماء الآثار في الصين واحدا من أقدم المراحيض في العالم، وهي "قطعة فاخرة" من المحتمل أنه تم استخدامها من قبل أفراد النخبة في الوقت الذي كانت فيه الصين... 23.02.2023, سبوتنيك عربي

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مجتمع

بيئة

الصين

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وذكرت مجلة "لايف ساينس" العلمية أنه من المحتمل أن يعود تاريخ المرحاض إلى ما بين 2200 و2400 عام، وقد تم اكتشاف المرحاض المكون من وعاء وأنابيب تؤدي إلى حفرة خارجية في أنقاض أطلال قصر يويانغ "موقع أثري في شيان، عاصمة مقاطعة شنشي في وسط الصين".وبيّنت المجلة أن استخدم المرحاض القديم قد يكون من قبل مسؤولين رفيعي المستوى طوال فترة الدول المتحاربة في الصين (475 قبل الميلاد إلى 221 قبل الميلاد).وقال ليو روي، الباحث في معهد الآثار في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، لموقع "تشاينا ديلي" الإخباري: "إنه المرحاض الأول والوحيد الذي يتم اكتشافه في الصين. فوجئ الجميع في الموقع، ثم انفجرنا جميعا في الضحك".وذكرت المجلة أنه تم اختراع أول مرحاض يدوي حديث في إنجلترا عام 1596، من قبل السير جون هارينغتون، وكان يتكون من صهريج مرتفع يطلق الماء من خلال أنبوب سفلي لطرد النفايات.ونوّهت المجلة إلى أنه تم اكتشاف أطلال قصر يويانغ في عام 1980، وكانت جزءا من العاصمة السابقة لولاية تشين، التي غزت بسرعة الولايات الست الأخرى في الصين لتشكيل أول إمبراطورية صينية موحدة في نهاية القرن الثالث قبل الميلاد، حسب مجلة "livescience" العلمية.وأضافت المجلة أنه للوصول إلى النظام الغذائي للقدماء، يخطط الباحثون لاختبار المرحاض بحثا عن البراز، وسيبحثون أيضا عن النصف العلوي من المراحيض لتحديد ما إذا كان من المفترض استخدامه أثناء الجلوس أو الوقوف.

https://sputnikarabic.ae/20230222/مجلة-علمية-كويكب-يتحرك-بشكل-غريب-بجانب-الأرض-صور-وفيديو-1073871864.html

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