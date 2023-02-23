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https://sputnikarabic.ae/20230223/الأفضل-في-فئتها-مروحية-كا-52-الروسية-تحظى-بإقبال-عالمي-1073918689.html
"الأفضل في فئتها"... مروحية "كا-52" الروسية تحظى بإقبال عالمي
"الأفضل في فئتها"... مروحية "كا-52" الروسية تحظى بإقبال عالمي
تثبت مروحية الاستطلاع والهجوم القتالية "Ka-52 Alligator" في العمليات القتالية الحقيقية أنها اليوم أفضل آلة في فئة طائرات الهليكوبتر الهجومية، لتلقى هذه... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T10:38+0000
2023-02-23T10:38+0000
رصد عسكري
روسيا
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بفضل المعدات الإلكترونية اللاسلكية الحديثة الموجودة على متن الطائرة والأسلحة القوية، تتوافق "Ka-52" تماما مع مفهوم عمليات الاستطلاع والهجوم، وتجمع بين وظائف المروحية الهجومية ومركبة الاستطلاع والقيادة.وبفضل التصميم المحوري للشفرات الرئيسية، تتمتع "Ka-52" بأداء طيران فريد وقدرة على المناورة تسمح لها بالسيطرة على ساحة المعركة.وتم عرض نسخة من هذه المروحية التي يمكن استخدامها من السفن للتصدير، وهي مصممة لحل مشكلات الدعم الناري لقوات الإنزال أثناء الهبوط وللمشاركة في حل مشكلات الدفاع المضاد في أي وقت من اليوم، بالإضافة لتدمير الأهداف السطحية، وتوفير استطلاع للأهداف وتحديد أهدف لطائرات الهليكوبتر المشاركة والسفن ومراكز القيادة الأرضية.
https://sputnikarabic.ae/20180809/روسيا-الخصائص-القتالية-المروحية-كا-52-أليغاتور-1034474494.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"الأفضل في فئتها"... مروحية "كا-52" الروسية تحظى بإقبال عالمي

10:38 GMT 23.02.2023
© Photoالمروحية Ka-52 " أليغاتور"
المروحية Ka-52 أليغاتور - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Photo
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تثبت مروحية الاستطلاع والهجوم القتالية "Ka-52 Alligator" في العمليات القتالية الحقيقية أنها اليوم أفضل آلة في فئة طائرات الهليكوبتر الهجومية، لتلقى هذه المروحية اهتماما كبيرا من كافة الدول حول العالم.
بفضل المعدات الإلكترونية اللاسلكية الحديثة الموجودة على متن الطائرة والأسلحة القوية، تتوافق "Ka-52" تماما مع مفهوم عمليات الاستطلاع والهجوم، وتجمع بين وظائف المروحية الهجومية ومركبة الاستطلاع والقيادة.

كما تم تجهيز المروحية بنظام دفاع حديث محمول جوا، والذي يوفر تلقائيا الحماية ضد الصواريخ ذات الرؤوس الموجهة بالأشعة تحت الحمراء وبالتالي يزيد بشكل كبير من قدرتها على البقاء في ظروف القتال، كما تعتبر المروحية الوحيدة في العالم المزودة بنظام طرد لإنقاذ الطاقم.

© Photoالمروحية Ka-52 " أليغاتور"
المروحية Ka-52 أليغاتور - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
المروحية Ka-52 " أليغاتور"
© Photo
وبفضل التصميم المحوري للشفرات الرئيسية، تتمتع "Ka-52" بأداء طيران فريد وقدرة على المناورة تسمح لها بالسيطرة على ساحة المعركة.
كا 52 التمساح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2018
روسيا تحسن الخصائص القتالية لمروحية "كا-52" أليغاتور
9 أغسطس 2018, 07:28 GMT
وتم عرض نسخة من هذه المروحية التي يمكن استخدامها من السفن للتصدير، وهي مصممة لحل مشكلات الدعم الناري لقوات الإنزال أثناء الهبوط وللمشاركة في حل مشكلات الدفاع المضاد في أي وقت من اليوم، بالإضافة لتدمير الأهداف السطحية، وتوفير استطلاع للأهداف وتحديد أهدف لطائرات الهليكوبتر المشاركة والسفن ومراكز القيادة الأرضية.
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