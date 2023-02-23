https://sputnikarabic.ae/20230223/الإمارات-العربية-المتحدة-تدخل-لأول-مرة-أكبر-20-شريكا-اقتصاديا-أجنبيا-لروسيا-1073903116.html
الإمارات العربية المتحدة تدخل لأول مرة أكبر 20 شريكا اقتصاديا أجنبيا لروسيا
الإمارات العربية المتحدة تدخل لأول مرة أكبر 20 شريكا اقتصاديا أجنبيا لروسيا
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في مقابلة مع "سبوتنيك" إن الإمارات العربية المتحدة ستدخل لأول مرة أكبر 20 شريكا اقتصاديا أجنبيا لروسيا. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T01:20+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف، إن المستوى القياسي المرتفع للتجارة بين البلدين في عام 2022 يجلب الإمارات إلى القادة بين الدول العربية من حيث هذا المؤشر ويسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة "بدخول أفضل 20 شريكا اقتصاديا أجنبيا رائدا لروسيا لأول مرة".وأضاف: "تعتبر الشركات الروسية الإمارات العربية المتحدة مركزا مناسبا للإنتاج والخدمات اللوجستية لتنظيم إمدادات التصدير واستيراد المكونات والمعدات والمواد المطلوبة إلى روسيا".وتابع إنه "على وجه الخصوص، ينظر إلى إنشاء مجموعة صناعية روسية في منطقة كيزاد الاقتصادية الحرة بالقرب من أبو ظبي على أنه واعد".وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، أن حجم التجارة بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد سجل رقما قياسيا.قال مانتوروف في لقاء مع الصحفيين إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في عام 2022 وصل إلى مستوى قياسي، حيث سجل نموا بنسبة 68%، أي ما يعادل 9 مليارات دولار.وأوضح مانتوروف أن حجم الصادرات من روسيا إلى الإمارات زاد بنسبة 71%، إلى 8.5 مليار دولار، والواردات - بنسبة 6%، لتصل إلى 500 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230220/حجم-التجارة-بين-روسيا-والإمارات-يسجل-رقما-قياسيا-1073758812.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الإمارات العربية المتحدة تدخل لأول مرة أكبر 20 شريكا اقتصاديا أجنبيا لروسيا
01:20 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 03:48 GMT 23.02.2023) تابعنا عبر
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في مقابلة مع "سبوتنيك" إن الإمارات العربية المتحدة ستدخل لأول مرة أكبر 20 شريكا اقتصاديا أجنبيا لروسيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوغدانوف، إن المستوى القياسي المرتفع للتجارة بين البلدين في عام 2022 يجلب الإمارات إلى القادة بين الدول العربية من حيث هذا المؤشر ويسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة "بدخول أفضل 20 شريكا اقتصاديا أجنبيا رائدا لروسيا لأول مرة".
وأضاف: "تعتبر الشركات الروسية الإمارات العربية المتحدة مركزا مناسبا للإنتاج والخدمات اللوجستية لتنظيم إمدادات التصدير واستيراد المكونات والمعدات والمواد المطلوبة إلى روسيا".
وتابع إنه "على وجه الخصوص، ينظر إلى إنشاء مجموعة صناعية روسية في منطقة كيزاد الاقتصادية الحرة بالقرب من أبو ظبي على أنه واعد".
وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، أن حجم التجارة بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد سجل رقما قياسيا.
قال مانتوروف في لقاء مع الصحفيين إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في عام 2022 وصل إلى مستوى قياسي، حيث سجل نموا بنسبة 68%، أي ما يعادل 9 مليارات دولار.
وأوضح مانتوروف أن حجم الصادرات
من روسيا إلى الإمارات زاد بنسبة 71%، إلى 8.5 مليار دولار، والواردات - بنسبة 6%، لتصل إلى 500 مليون دولار.