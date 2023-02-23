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https://sputnikarabic.ae/20230223/الاتحاد-الأوروبي-يخفض-وارداته-من-الغاز-الروسي-بنسبة-80-في-8-أشهر-1073928785.html
الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من الغاز الروسي بنسبة 80% في 8 أشهر
الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من الغاز الروسي بنسبة 80% في 8 أشهر
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي تمكن من خفض واردات الغاز الروسي بنسبة 80% في ثمانية أشهر عن طريق... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T12:58+0000
2023-02-23T12:58+0000
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سبوتنيك. وأضافت أورسولا فون دير لاين، في حفل افتتاح العام الدراسي في جامعة باليرمو بإيطاليا، "إننا في أوروبا قللنا استيراد الغاز الروسي بنسبة 80% في 8 أشهر، حيث استبدلنا الغاز الروسي بموردين موثوق بهم على سبيل المثال من أصدقائنا في الولايات المتحدة أو النرويج أو الجزائر، كما استثمرنا بشكل كبير في الطاقة النظيفة المتجددة".يذكر أن روسيا كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة، مما أعطى موسكو نفوذا هائلا على قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، واستحوذت روسيا على ما يقرب من 40% من طلب الاتحاد في عام 2021.وبدأ الاتحاد الأوروبي في البحث عن طرق لخفض عوائد روسيا من صادرات النفط والغاز، وكذلك تقليل اعتماده على الوقود الروسي بعد أن شنت البلاد عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.وكجزء من هذه الجهود، عزز الاتحاد الأوروبي التعاون في مجال الطاقة مع عدد من الدول بما في ذلك الجزائر والولايات المتحدة وقطر ونيجيريا.وفي وقت سابق، أعلن أليكسي ميلر، رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، أن السوق الآسيوية هي الأكثر ديناميكية في العالم، وترى الشركة آفاقًا كبيرة للغاز الروسي هناك.
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, شركة غازبروم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, شركة غازبروم, الأخبار

الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من الغاز الروسي بنسبة 80% في 8 أشهر

12:58 GMT 23.02.2023
© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . Rodion Proca
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي تمكن من خفض واردات الغاز الروسي بنسبة 80% في ثمانية أشهر عن طريق استبداله بإمدادات من دول أخرى والطاقة المتجددة.
سبوتنيك. وأضافت أورسولا فون دير لاين، في حفل افتتاح العام الدراسي في جامعة باليرمو بإيطاليا، "إننا في أوروبا قللنا استيراد الغاز الروسي بنسبة 80% في 8 أشهر، حيث استبدلنا الغاز الروسي بموردين موثوق بهم على سبيل المثال من أصدقائنا في الولايات المتحدة أو النرويج أو الجزائر، كما استثمرنا بشكل كبير في الطاقة النظيفة المتجددة".
يذكر أن روسيا كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة، مما أعطى موسكو نفوذا هائلا على قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، واستحوذت روسيا على ما يقرب من 40% من طلب الاتحاد في عام 2021.
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وبدأ الاتحاد الأوروبي في البحث عن طرق لخفض عوائد روسيا من صادرات النفط والغاز، وكذلك تقليل اعتماده على الوقود الروسي بعد أن شنت البلاد عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.
وكجزء من هذه الجهود، عزز الاتحاد الأوروبي التعاون في مجال الطاقة مع عدد من الدول بما في ذلك الجزائر والولايات المتحدة وقطر ونيجيريا.
وفي وقت سابق، أعلن أليكسي ميلر، رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، أن السوق الآسيوية هي الأكثر ديناميكية في العالم، وترى الشركة آفاقًا كبيرة للغاز الروسي هناك.
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