https://sputnikarabic.ae/20230223/البيت-الأبيض-بايدن-يجتمع-مع-زيلينسكي-وقادة-مجموعة-السبع-يوم-الجمعة-عبر-الإنترنت--1073946562.html

البيت الأبيض: بايدن يجتمع مع زيلينسكي وقادة مجموعة السبع يوم الجمعة عبر الإنترنت

البيت الأبيض: بايدن يجتمع مع زيلينسكي وقادة مجموعة السبع يوم الجمعة عبر الإنترنت

يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا الجمعة اجتماعا افتراضيا مع زعماء دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T19:14+0000

2023-02-23T19:14+0000

2023-02-23T19:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

وزير الخارجية الأمريكي

جو بايدن

مجموعة السبع الكبار

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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، في إفادة صحفية اليوم الخميس: "غدا، سيعقد الرئيس بايدن اجتماعا افتراضيا مع قادة مجموعة السبع والرئيس فلاديمير زيلينسكي لمناقشة تنسيق الجهود المشتركة لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا".من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تريد تصعيدا واسع النطاق للأزمة في أوكرانيا وتأخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط لتقديم المساعدة إلى كييف.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

https://sputnikarabic.ae/20230223/بلينكن-لا-نريد-تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-ونأخذ-ذلك-في-الاعتبار-عند-تقديم-مساعدات-إلى-كييف-1073943897.html

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العالم, وزير الخارجية الأمريكي, جو بايدن, مجموعة السبع الكبار