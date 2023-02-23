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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230223/البيت-الأبيض-بايدن-يجتمع-مع-زيلينسكي-وقادة-مجموعة-السبع-يوم-الجمعة-عبر-الإنترنت--1073946562.html
البيت الأبيض: بايدن يجتمع مع زيلينسكي وقادة مجموعة السبع يوم الجمعة عبر الإنترنت
البيت الأبيض: بايدن يجتمع مع زيلينسكي وقادة مجموعة السبع يوم الجمعة عبر الإنترنت
يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا الجمعة اجتماعا افتراضيا مع زعماء دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T19:14+0000
2023-02-23T19:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
وزير الخارجية الأمريكي
جو بايدن
مجموعة السبع الكبار
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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، في إفادة صحفية اليوم الخميس: "غدا، سيعقد الرئيس بايدن اجتماعا افتراضيا مع قادة مجموعة السبع والرئيس فلاديمير زيلينسكي لمناقشة تنسيق الجهود المشتركة لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا".من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تريد تصعيدا واسع النطاق للأزمة في أوكرانيا وتأخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط لتقديم المساعدة إلى كييف.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230223/بلينكن-لا-نريد-تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-ونأخذ-ذلك-في-الاعتبار-عند-تقديم-مساعدات-إلى-كييف-1073943897.html
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العالم, وزير الخارجية الأمريكي, جو بايدن, مجموعة السبع الكبار
العالم, وزير الخارجية الأمريكي, جو بايدن, مجموعة السبع الكبار

البيت الأبيض: بايدن يجتمع مع زيلينسكي وقادة مجموعة السبع يوم الجمعة عبر الإنترنت

19:14 GMT 23.02.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا الجمعة اجتماعا افتراضيا مع زعماء دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، في إفادة صحفية اليوم الخميس: "غدا، سيعقد الرئيس بايدن اجتماعا افتراضيا مع قادة مجموعة السبع والرئيس فلاديمير زيلينسكي لمناقشة تنسيق الجهود المشتركة لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تريد تصعيدا واسع النطاق للأزمة في أوكرانيا وتأخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط لتقديم المساعدة إلى كييف.
وأكد بلينكن، في تصريحات لمجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية "لقد أوضح الرئيس بايدن منذ البداية أن دعمنا لأوكرانيا أساسي وسنظل معهم مهما استغرق الأمر، لكننا أيضًا لا نريد أن نفعل شيئًا من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد أوسع"، مضيفًا أن "الرئيس (بايدن) يأخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ القرارات".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكن: لا نريد تصعيد الصراع في أوكرانيا ونأخذ ذلك في الاعتبار عند تقديم مساعدات إلى كييف
17:42 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
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