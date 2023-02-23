https://sputnikarabic.ae/20230223/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصد-إطلاق-6-قذائف-صاروخية-من-قطاع-غزة-باتجاه-المستوطنات-1073902783.html
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات
أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة، تجاه المستوطنات الإسرائيلية. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T02:55+0000
2023-02-23T02:55+0000
2023-02-23T04:08+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0d/1048956434_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_c32afd19ff033e20b7bea7a95931f913.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال أدرعي في بيان: "تفعيل صفارات الإنذار في أشكلون وسديروت ومنطقة غلاف غزة بعد رصد قيام مخربين فلسطينيين إطلاق ست قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، مضيفًا "اعترضت القبة الحديدية خمس منها بينما سقطت قذيفة صاروخية أخرى في منطقة مفتوحة".وفير وقت سابق، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي حارة الشيخ مسلّم على أطراف البلدة القديمة في نابلسوحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف، ودارت اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين الذين تحصنوا في أحد البيوت، في وقت كانت البلدة القديمة بمدينة نابلس تشهد تواجد لمئات الموطنين المتواجدين في السوق.وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية الإضراب الشامل حداداً على أرواح القتلى، وتظاهر عشرات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل تنديداً بالمجزرة الإسرائيلية في نابلس.كما شارك المئات في مسيرات في معظم المدن والقرى الفلسطينية تنديداً بالعملية الاسرائيلية.إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ المؤسسة الأمنية دخلت في حالة تأهب لمواجهة احتمال تنفيذ عمليات انتقام من الضفة الغربية والقدس أو إطلاق صواريخ من قطاع غزة، في وقت تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيد كبير بعد عملية نابلس الدامية.
https://sputnikarabic.ae/20230223/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-محيطة-بقطاع-غزة--1073902972.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0d/1048956434_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_8f37a9cebc7f8571c05656287c1e7453.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات
02:55 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 04:08 GMT 23.02.2023) تابعنا عبر
أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة، تجاه المستوطنات الإسرائيلية.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال أدرعي في بيان: "تفعيل صفارات الإنذار في أشكلون وسديروت ومنطقة غلاف غزة بعد رصد قيام مخربين فلسطينيين إطلاق ست قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، مضيفًا "اعترضت القبة الحديدية خمس منها بينما سقطت قذيفة صاروخية أخرى في منطقة مفتوحة".
وفير وقت سابق، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي حارة الشيخ مسلّم على أطراف البلدة القديمة في نابلس
وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف، ودارت اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين الذين تحصنوا في أحد البيوت، في وقت كانت البلدة القديمة بمدينة نابلس تشهد تواجد لمئات الموطنين المتواجدين في السوق.
وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية الإضراب الشامل حداداً على أرواح القتلى، وتظاهر عشرات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل تنديداً بالمجزرة الإسرائيلية في نابلس.
كما شارك المئات في مسيرات في معظم المدن والقرى الفلسطينية تنديداً بالعملية الاسرائيلية.
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ المؤسسة الأمنية دخلت في حالة تأهب لمواجهة احتمال تنفيذ عمليات انتقام من الضفة الغربية والقدس أو إطلاق صواريخ من قطاع غزة، في وقت تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيد كبير بعد عملية نابلس الدامية.