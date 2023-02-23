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https://sputnikarabic.ae/20230223/الجيش-الصيني-مستعدون-لقمع-النزعة-الانفصالية-في-تايوان-1073919328.html
الجيش الصيني: مستعدون لقمع النزعة الانفصالية في تايوان
الجيش الصيني: مستعدون لقمع النزعة الانفصالية في تايوان
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، أن جيش التحرير الشعبي الصيني سيتخذ الإجراءات اللازمة لقمع أي أنشطة انفصالية تهدف إلى استقلال تايوان عبر تدخل... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T11:05+0000
2023-02-23T11:05+0000
العالم
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع تان كيفي، "لاحظنا أن الولايات المتحدة تصدر مثل هذه التصريحات المتناقضة في كثير من الأحيان وأود أن أؤكد أن تايوان هي صينية وحل قضية تايوان هو أمر يخص الشعب الصيني حصرا وينبغي أن يقرره الصينيون دون تدخل أجنبي".وشدد كيفي على أنه بغض النظر عن التصريحات الأمريكية، فإن عملية إعادة توحيد الصين لن تتغير ولن يتزعزع تصميم الصين على الدفاع عن الوحدة الوطنية وسلامة أراضيها.وتابع كيفي بالقول "نحن على استعداد للقتال من أجل إعادة التوحيد السلمي بأقصى قدر من الإخلاص وأفضل الجهود، ومع ذلك إذا استمرت قيادة تايوان في أوهامها من خلال التواطؤ مع القوى الخارجية لمواصلة الاستفزازات لتحقيق استقلال تايوان، مما يؤدي باستمرار إلى تفاقم في المواجهة بين ضفتي مضيق تايوان وحتى وضع المواطنين التايوانيين في موقف خطير".
https://sputnikarabic.ae/20230218/تايوان-ترصد-اقتراب-24-طائرة-وأربع-سفن-تابعة-للقوات-المسلحة-الصينية-من-الجزيرة-1073685500.html
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العالم

الجيش الصيني: مستعدون لقمع النزعة الانفصالية في تايوان

11:05 GMT 23.02.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، أن جيش التحرير الشعبي الصيني سيتخذ الإجراءات اللازمة لقمع أي أنشطة انفصالية تهدف إلى استقلال تايوان عبر تدخل قوى خارجية.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع تان كيفي، "لاحظنا أن الولايات المتحدة تصدر مثل هذه التصريحات المتناقضة في كثير من الأحيان وأود أن أؤكد أن تايوان هي صينية وحل قضية تايوان هو أمر يخص الشعب الصيني حصرا وينبغي أن يقرره الصينيون دون تدخل أجنبي".
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
تايوان ترصد اقتراب 24 طائرة وأربع سفن تابعة للقوات المسلحة الصينية من الجزيرة
18 فبراير, 12:53 GMT
وشدد كيفي على أنه بغض النظر عن التصريحات الأمريكية، فإن عملية إعادة توحيد الصين لن تتغير ولن يتزعزع تصميم الصين على الدفاع عن الوحدة الوطنية وسلامة أراضيها.
وتابع كيفي بالقول "نحن على استعداد للقتال من أجل إعادة التوحيد السلمي بأقصى قدر من الإخلاص وأفضل الجهود، ومع ذلك إذا استمرت قيادة تايوان في أوهامها من خلال التواطؤ مع القوى الخارجية لمواصلة الاستفزازات لتحقيق استقلال تايوان، مما يؤدي باستمرار إلى تفاقم في المواجهة بين ضفتي مضيق تايوان وحتى وضع المواطنين التايوانيين في موقف خطير".
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