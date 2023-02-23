https://sputnikarabic.ae/20230223/الخامنئي-يقلل-من-تأثير-الحظر-المفروض-على-بلاده-لولاه-لما-تطورنا-صناعيا-وتقنيا-1073925696.html
الخامنئي يقلل من تأثير الحظر المفروض على بلاده "لولاه لما تطورنا صناعيا وتقنيا"
الخامنئي يقلل من تأثير الحظر المفروض على بلاده "لولاه لما تطورنا صناعيا وتقنيا"
قلل المرشد الإيراني علي الخامنئي، من تأثير الحظر الغربي المفروض على بلاده، مؤكدا أنه لولا الحظر "لما توصلت إيران لهذا التطور العلمي والتقني". 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T11:53+0000
2023-02-23T11:53+0000
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وأكد الخامنئي، في كلمة خلال استقباله أعضاء مجلس خبراء القيادة، اليوم الخميس، على ضرورة "الاستعداد لمواجهة الشبهات وحتى الشبهات التي مثل الحظر"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وتابع: "لولا إجراءات الحظر كونوا على ثقة إننا لم نتوصل إلى هذا التطور الصناعي والتقني في البلاد، حيث إنهم لا يبيعون القطع ولا العلم والتقنية، لذلك اضطررنا أن نقدم بأنفسنا على ذلك".وأضاف: "الشبهة تدفعنا للتفكير أكثر والقراءة والمراجعة والاستشارة أكثر، وأن نسأل أكثر من الشخص الذي يفوقنا بالعلم".وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230203/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-شركة-إيرانية-لتصنيع-الطائرات-المسيرة-1073084303.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الخامنئي يقلل من تأثير الحظر المفروض على بلاده "لولاه لما تطورنا صناعيا وتقنيا"
11:53 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 23.02.2023) تابعنا عبر
قلل المرشد الإيراني علي الخامنئي، من تأثير الحظر الغربي المفروض على بلاده، مؤكدا أنه لولا الحظر "لما توصلت إيران لهذا التطور العلمي والتقني".
وأكد الخامنئي، في كلمة خلال استقباله أعضاء مجلس خبراء القيادة، اليوم الخميس، على ضرورة "الاستعداد لمواجهة الشبهات وحتى الشبهات التي مثل الحظر"، بحسب وكالة
الأنباء الإيرانية "فارس".
وتابع: "لولا إجراءات الحظر كونوا على ثقة إننا لم نتوصل إلى هذا التطور الصناعي
والتقني في البلاد، حيث إنهم لا يبيعون القطع ولا العلم والتقنية، لذلك اضطررنا أن نقدم بأنفسنا على ذلك".
وأضاف: "الشبهة تدفعنا للتفكير أكثر والقراءة والمراجعة والاستشارة
أكثر، وأن نسأل أكثر من الشخص الذي يفوقنا بالعلم".
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.