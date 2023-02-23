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الرئيس البولندي يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي في البلاد
الرئيس البولندي يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي في البلاد
قال مكتب الأمن القومي في بولندا إن الرئيس، أندريه دودا، سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي يوم الجمعة. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T05:09+0000
2023-02-23T05:09+0000
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وارسو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان إن الاجتماع، الذي سيعقد ظهر يوم الجمعة، سيناقش قضايا الأمن القومي.وأضاف البيان: "بما في ذلك في سياق المشاورات بين رئيسي بولندا والولايات المتحدة، فضلا عن قمة استثنائية لبوخارست ناين".وأنهى بايدن زيارة استغرقت يومين إلى بولندا، يوم الأربعاء، التقى خلالها بدودا والسياسيين البولنديين الآخرين وحضر قمة بوخارست التاسعة.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم

الرئيس البولندي يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي في البلاد

05:09 GMT 23.02.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصوررئيس بولندا.. أندجي دودا
رئيس بولندا.. أندجي دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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قال مكتب الأمن القومي في بولندا إن الرئيس، أندريه دودا، سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي يوم الجمعة.
وارسو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان إن الاجتماع، الذي سيعقد ظهر يوم الجمعة، سيناقش قضايا الأمن القومي.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
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وأضاف البيان: "بما في ذلك في سياق المشاورات بين رئيسي بولندا والولايات المتحدة، فضلا عن قمة استثنائية لبوخارست ناين".
وأنهى بايدن زيارة استغرقت يومين إلى بولندا، يوم الأربعاء، التقى خلالها بدودا والسياسيين البولنديين الآخرين وحضر قمة بوخارست التاسعة.
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