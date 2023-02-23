https://sputnikarabic.ae/20230223/السيسي-يؤكد-لزيلينسكي-دعم-مصر-لجهود-التوصل-لحل-سلمي-في-أوكرانيا-1073946712.html
السيسي يؤكد لزيلينسكي دعم مصر لجهود التوصل لحل سلمي في أوكرانيا
السيسي يؤكد لزيلينسكي دعم مصر لجهود التوصل لحل سلمي في أوكرانيا
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، دعم القاهرة لجميع المساعي الهادفة إلى تهدئة الأوضاع، ودفع جهود التوصل إلى حل سلمي... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T19:37+0000
2023-02-23T19:37+0000
2023-02-23T19:37+0000
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وحسب الرئاسة المصرية، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي من نظيره الأوكراني، اليوم الخميس.وخلال الاتصال، أطلع زيلينسكي السيسي على آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وتطورات الأزمة على الصعيدين الميداني والإنساني في أوكرانيا.بدوره، أكد السيسي دعم مصر لجميع المساعي الهادفة إلى تهدئة الأوضاع، ودفع جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع، على نحو يحقن الدماء ويمهد الطريق نحو السلام.وأشار إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد، وهو ما ثمنه الرئيس الأوكراني منوها إلى دور مصر المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي.وتطرق الرئيسان أيضا إلى قضية الأمن الغذائي، في ضوء المعاناة الكبيرة للعديد من شعوب العالم من أزمة الغذاء، خاصة في أفريقيا، حيث تمت مناقشة الجهود الجارية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب.كما اتفق الجانبان على أهمية استقرار أسواق الغذاء العالمية.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار أوكرانيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, العالم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار أوكرانيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, العالم, العالم العربي
السيسي يؤكد لزيلينسكي دعم مصر لجهود التوصل لحل سلمي في أوكرانيا
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، دعم القاهرة لجميع المساعي الهادفة إلى تهدئة الأوضاع، ودفع جهود التوصل إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، على نحو يمهد الطريق نحو السلام.
وحسب الرئاسة المصرية، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي
من نظيره الأوكراني، اليوم الخميس.
وخلال الاتصال، أطلع زيلينسكي السيسي على آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وتطورات الأزمة على الصعيدين الميداني والإنساني في أوكرانيا.
بدوره، أكد السيسي دعم مصر
لجميع المساعي الهادفة إلى تهدئة الأوضاع، ودفع جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع، على نحو يحقن الدماء ويمهد الطريق نحو السلام.
وأشار إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد، وهو ما ثمنه الرئيس الأوكراني منوها إلى دور مصر المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى قضية الأمن الغذائي، في ضوء المعاناة الكبيرة للعديد من شعوب العالم من أزمة الغذاء، خاصة في أفريقيا، حيث تمت مناقشة الجهود الجارية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب
.
كما اتفق الجانبان على أهمية استقرار أسواق الغذاء العالمية.