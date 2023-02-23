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https://sputnikarabic.ae/20230223/الطائرة-الصينية-إل-15-تظهر-بعلم-الإمارات-في-آيدكس-2023-صور-وفيديو-1073945579.html
الطائرة الصينية "إل-15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"... صور وفيديو
الطائرة الصينية "إل-15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"... صور وفيديو
رصدت "سبوتنيك" عرض طائرة التدريب الصينية "إل-15"، التي يمكن استخدامها في مهام هجومية داخل الجناح الصيني في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023". 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T18:31+0000
2023-02-23T18:31+0000
الصين
أخبار الإمارات العربية المتحدة
رصد عسكري
حصري
آيدكس 2023
نافدكس 2023
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وظهرت الطائرة "إل-15" مرسوم عليها علم الإمارات، وقال أحد المسؤولين في الجناح الصيني لـ "سبوتنيك" أن الإمارات ستحصل على الطائرة ضمن صفقة تم إبرامها مع الصين.وتصنف "إل-15" ضمن أفضل طائرات التدريب في العالم وهي طائرة ذات قدرات متطورة يمكن تزويدها بالوقود في الجو.وتم تصميم الطائرة "إل-15" لاستخدامها في تدريب طياري مقاتلات الجيل الرابع والجيل الخامس، إضافة إلى إمكانية استخدامها في تنفيذ مهام القصف الجوي ومهام الاستطلاع والدوريات الجوية إضافة إلى المهام التكتيكية الأخرى.وتعرض الصين مجموعة متنوعة من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة داخل الجناح الخاص بها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023".وتمتلك الصين أكثر من 3 آلاف و200 طائرة حربية من طرازات متنوعة تجعلها تحتل المرتبة الـ 3 بين أضخم القوات الجوية في العالم بينها 371 طائرة هجومية و397 طائرة تدريب تجعلها في المرتبة الـ 5 عالميا في هذا السلاح.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230223/سبوتنيك-ترصد-أخطر-3-طائرات-حربية-صينية-في-آيدكس-2023-صور-1073910073.html
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الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رصد عسكري, حصري, آيدكس 2023, نافدكس 2023
الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رصد عسكري, حصري, آيدكس 2023, نافدكس 2023

الطائرة الصينية "إل-15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"... صور وفيديو

18:31 GMT 23.02.2023
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
الطائرة الصينية إل - 15 تظهر بعلم الإمارات في آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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حصري
رصدت "سبوتنيك" عرض طائرة التدريب الصينية "إل-15"، التي يمكن استخدامها في مهام هجومية داخل الجناح الصيني في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023".
وظهرت الطائرة "إل-15" مرسوم عليها علم الإمارات، وقال أحد المسؤولين في الجناح الصيني لـ "سبوتنيك" أن الإمارات ستحصل على الطائرة ضمن صفقة تم إبرامها مع الصين.
وتصنف "إل-15" ضمن أفضل طائرات التدريب في العالم وهي طائرة ذات قدرات متطورة يمكن تزويدها بالوقود في الجو.
وتم تصميم الطائرة "إل-15" لاستخدامها في تدريب طياري مقاتلات الجيل الرابع والجيل الخامس، إضافة إلى إمكانية استخدامها في تنفيذ مهام القصف الجوي ومهام الاستطلاع والدوريات الجوية إضافة إلى المهام التكتيكية الأخرى.
وتعرض الصين مجموعة متنوعة من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة داخل الجناح الخاص بها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023".
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
الطائرة الصينية إل - 15 تظهر بعلم الإمارات في آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
الطائرة الصينية إل - 15 تظهر بعلم الإمارات في آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
الطائرة الصينية إل - 15 تظهر بعلم الإمارات في آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
الطائرة الصينية إل - 15 تظهر بعلم الإمارات في آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
الطائرة الصينية إل - 15 تظهر بعلم الإمارات في آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
الطائرة الصينية إل - 15 تظهر بعلم الإمارات في آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
الطائرة الصينية إل - 15 تظهر بعلم الإمارات في آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
1/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
2/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
3/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
4/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
5/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
6/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
7/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الطائرة الصينية "إل - 15" تظهر بعلم الإمارات في "آيدكس 2023"
وتمتلك الصين أكثر من 3 آلاف و200 طائرة حربية من طرازات متنوعة تجعلها تحتل المرتبة الـ 3 بين أضخم القوات الجوية في العالم بينها 371 طائرة هجومية و397 طائرة تدريب تجعلها في المرتبة الـ 5 عالميا في هذا السلاح.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
طائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
"سبوتنيك" ترصد أخطر 3 طائرات حربية صينية في "آيدكس 2023"... صور
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